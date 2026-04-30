¡Con la boca abierta! El fallo de Javier que cambia las tornas en El Rosco

Javier y David han malacostumbrado y, a la vez, bienacostumbrado a los espectadores a alcanzar los 23 aciertos en El Rosco casi cada tarde. Si no es uno, es el otro, si no los dos. Pero nunca hay que perder la perspectiva de lo alto que es ese listón. Esta vez, ninguno a llegado a esa cifra y, quien podría haberlo hecho, ha fallado al arriesgar, marcando el desenlace del duelo. Ha sido el broche a un programa lleno de grandes momentos, con el pique que han protagonizado Manel Loureiro y Adriana Torrebejano en el Una de Cuatro… ¡pese a ser del mismo equipo!

Este duelo en El Rosco ha ido jugando al despiste. David ha comenzado mejor la prueba y la ha liderado con tres buenos turnos, hasta un parcial de 16-8. Sin embargo, Javier ha dado la vuelta a la situación con sólo una jugada: ¡de 12 aciertos! De paso, ha terminado antes la primera vuelta con 21 letras en verde. Instantes después, los dos concursantes quedaban empatados y en la misma situación.

Javier ha tomado la iniciativa de probar sus opciones y ha sido cuando ha sufrido el tropezón, dejando el desenlace totalmente abierto. ¡Revive este emocionante Rosco en el vídeo!