De #Mafin a #Marloe: las grandes relaciones de Marta en Sueños de libertad

El personaje que interpreta Marta Belmonte en Sueños de libertad ha vivido grandes historias, aunque el amor no ha sido el eje de todas ellas. Sin embargo, tal vez, habría que matizar esa afirmación y decir que en cada una de ellas Marta ha experimentado diferentes formas de querer y ser querida.

Jaime, el mejor compañero

Marta y Jaime recuerdan entre lágrimas su vida juntos: “No te mereces despedirte de esta vida entre cuatro paredes” | Antena 3

El primer sí quiero de Marta fue para Jaime. No sabemos cómo era la relación en sus comienzos porque ya los conocimos siendo un matrimonio a distancia. Y lo cierto es que ambos parecían muy cómodos en esa situación. Él, viajando por el mundo ejerciendo su profesión. Ella, progresando laboralmente y conociéndose a sí misma.

El problema estuvo en que esa distancia hizo que cada uno evolucionara de forma independiente y cuando se reunieron, estaban muy lejos de ser un matrimonio. Jaime lo intentó, pero Marta ya no era la misma. Ni ella ni sus sentimientos.

El shock inicial fue muy fuerte, pero Jaime demostró ser un buen hombre y un extraordinario compañero de vida. Comprendió que no tenía sentido forzar algo que ya no existía, pero que sí merecía la pena conservar el cariño y el respeto y conseguir juntos que cada uno fuera feliz a su manera.

Fina, el gran amor

Marta va en busca de Fina tras cancelar su viaje a Londres: “Quizás nunca podamos tener hijos, pero nos tenemos la una a la otra” | Antena 3

Jaime fue de los primeros en comprender que Fina (Alba Brunet) no era un paréntesis ni un capricho ni una aventura para Marta. Sus sentimientos eran sólidos, firmes y profundos.

Y la mejor prueba de ello fue su lucha para estar juntas a pesar de todos los obstáculos. Para ser una pareja. Para ser #Mafin. Tuvieron que afrontar sus propios recelos, los reproches de sus familias y el miedo a ser descubiertas. Sin embargo, la clandestinidad no le resta valor a una relación donde el amor era el protagonista.

A estas alturas, podemos decir que, sin duda, Fina ha sido (es) el gran amor de Marta. Por nadie luchó como por Fina. A nadie quiso como a Fina. Con nadie fue tan feliz como con Fina. Por nadie sufrió tanto como por Fina.

Porque el sufrimiento de Marta por la pérdida de Fina fue directamente proporcional a la felicidad que sentía cuando estaba a su lado. Pero al dolor de la desaparición, que poco a poco se ha ido mitigando, aunque no desapareciendo, hay que sumar la impotencia del desconocimiento, de la duda, de la incerteza.

Ahora que sabe qué pasó, que la desaparición no fue voluntaria sino producto de un cruel y egoísta chantaje, su necesidad de encontrar a Fina es aún más intensa.

Pelayo, la gran decepción

Marta y Pelayo en el episodio 472 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Y mientras pone todos sus esfuerzos en encontrar a su gran amor, Marta también intenta asimilar la traición de Pelayo (Alejandro Albarracín), que ha sido una completa y total decepción.

Cuando llegó a la vida de las #Mafin, Pelayo era una buena opción. Él era la mejor coartada para ellas en un momento en el que los rumores empezaban a circular más de la cuenta. Y Marta era la mejor coartada para que el nombre de Pelayo no apareciese en determinados rumores.

Por eso al principio consideramos a Pelayo el mejor apoyo para las #Mafin, pero él traicionó esa confianza. La de ellas y la nuestra. Pelayo, que había prometido proteger a Marta y Fina, fue su verdugo.

Y para mayor dolor. Mientras que Marta luchaba por recomponerse, Pelayo vivió feliz y tranquilo con su gran amor a miles de quilómetros de distancia.

Cloe, una nueva oportunidad

Recordamos la historia de Marloe: Así ha sido la relación de Marta y Cloe en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras tanto, a la vida de Marta llegó Cloe (Antea Rodríguez). En un principio era la enemiga número dos (el uno era Gabriel) en tanto que embajadora de Brossard, pero poco a poco se fue convirtiendo en una compañera, una aliada, una amiga y algo más.

Esa relación no tuvo la intensidad del romance con Fina, pero Marta volvió a sonreír y eso es algo que siempre le agradeceremos a Cloe.

Sin embargo, como siempre, la vida sentimental de Marta no podía ser plácida y tranquila. Y volvió el miedo a ser descubiertas cortesía de Gabriel. Y, por supuesto, el recuerdo de Fina fue siempre un elefante en la habitación de #Marloe. Solo era cuestión de tiempo que ese fantasma del pasado se hiciese presente.

Ahora mismo Cloe está en la friendzone y Marta tiene toda su atención puesta en un único objetivo: encontrar a su gran amor.

¿Logrará localizar a Fina? ¿Querrá ser encontrada? ¿Hay futuro para las #Mafin o Fina habrá pasado página? ¿Conseguirá Marta ser feliz?