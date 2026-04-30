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“Los españoles le han dado la espalda”: Borja Sémper, contundente sobre Pedro Sánchez en El Hormiguero

El político visita El Hormiguero, confirma que ha superado su enfermedad y se pronuncia con dureza sobre la situación política en España.

Broja Sémper

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El Hormiguero
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Borja Sémper ha acudido a El Hormiguero en una entrevista marcada por dos bloques muy claros: su recuperación personal y su análisis político. El portavoz nacional del Partido Popular ha comenzado confirmando la mejor noticia: “Estoy libre de cáncer”, tras meses de lucha contra la enfermedad.

Después de repasar cómo ha sido ese proceso, Pablo Motos ha llevado la conversación al terreno político. Sémper no ha dudado en mostrarse crítico con el presidente del Gobierno: “Creo que vive desconectado de la realidad del país”, ha afirmado con contundencia.

El político ha defendido la necesidad de un cambio en España: “A España le hace falta un cambio", ha dicho. "Los españoles hace tiempo que le han dado la espalda”, ha señalado, añadiendo que “los españoles merecen hablar”, en referencia a una posible convocatoria de elecciones.

Sémper también ha cargado contra la figura de Pedro Sánchez, asegurando que su forma de hacer política es conocida por todos: “Está muy radiografiado, sabemos que miente, que es capaz de cambiar de opinión y que antepone sus intereses a los de la nación”, ha concluido. Borja tiene claro que Pedro Sánchez no va a estar en el poder ocho años más.

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