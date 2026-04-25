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El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"

Elaborar unas albóndigas jugosas y tiernas tiene su aquel, por eso Arguiñano ha desvelado el truco infalible para conseguir que te queden esponjosas.

El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"

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Karlos Arguiñano ha elaborado esta semana unas albóndigas fuera de lo común: al chocolate. El cocinero reconoce que no es para que adquiera el sabor dominante, sino más bien para aportar color y cuerpo. Pero esta técnica es solo para la salsa de las albóndigas.

¿Cómo conseguimos que la propia albóndiga tenga una textura esponjosa y jugosa a la vez? Arguiñano ha desvelado el truco casero que utiliza siempre a la hora de hacer albóndigas para que salgan irresistibles.

"Esto hace que se hidrate bien la carne", afirma el cocinero que también nos aclara la importancia de este truco casero. ¡No te pierdas el vídeo completo!

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