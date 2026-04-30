De Juan y Medio a Jesulín de Ubrique: descubre a los invitados de la próxima semana de El Hormiguero

La próxima semana, El Hormiguero volverá del puente de mayo con las pilas cargadas: dos de los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena, dos actores, un grupo musical y el nuevo investigador de Mask Singer se sentarán junto a Pablo Motos.

Lunes: Hombres G

Arrancamos la semana de El Hormiguero por todo lo alto con la visita de uno de los grupos más reconocidos de nuestro país. Hombres G nos va a presentar el documental 'Los mejores años de nuestra vida' que se estrena en cines el próximo 8 de mayo. En él se repasan sus cuarenta años de trayectoria con material inédito y testimonios de artistas de referencia de la música en español.

Hombres G | Antena 3

Martes: Marta Hazas y Javier Veiga

Una de las parejas de actores más queridas del país volverá el martes al programa. Marta Hazas y Javier Veiga nos presentarán su nuevo éxito teatral, la obra 'Un matrimonio sin filtros', escrita y dirigida por Veiga, que puede disfrutarse en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el 28 de junio. Se trata de una comedia sobre el fin del amor en la pareja y todas esas cosas que las parejas solo hablan de puertas para adentro.

Marta Hazas y Javier Veiga | Antena 3

Miércoles: Juan y Medio

Juan y Medio volverá al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de su nueva faceta como investigador del programa Mask Singer. El presentador es uno de los rostros más queridos y populares de Andalucía gracias a su trabajo como copresentador del magazine diario 'La tarde, aquí y ahora' que se emite en Canal Sur.

Juan y Medio | Antena 3

Jueves: Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

Para cerrar la semana, nos adentraremos en la nueva temporada del exitoso programa de Antena 3, Tu cara me suena, recibiendo a dos de los concursantes de este año: Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. Con ellos charlaremos de cómo está siendo meterse en la piel de los diferentes personajes que cada gala deben imitar cantando. ¡Menuda semana nos espera!