Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Del 4 al 7 de mayo

De Juan y Medio a Jesulín de Ubrique: descubre a los invitados de la próxima semana de El Hormiguero

Dos de los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena, dos actores, un grupo y el nuevo investigador de Mask Singer se sentarán junto a Pablo Motos.

invitados

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La próxima semana, El Hormiguero volverá del puente de mayo con las pilas cargadas: dos de los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena, dos actores, un grupo musical y el nuevo investigador de Mask Singer se sentarán junto a Pablo Motos.

Lunes: Hombres G

Arrancamos la semana de El Hormiguero por todo lo alto con la visita de uno de los grupos más reconocidos de nuestro país. Hombres G nos va a presentar el documental 'Los mejores años de nuestra vida' que se estrena en cines el próximo 8 de mayo. En él se repasan sus cuarenta años de trayectoria con material inédito y testimonios de artistas de referencia de la música en español.

Hombres G
Hombres G | Antena 3

Martes: Marta Hazas y Javier Veiga

Una de las parejas de actores más queridas del país volverá el martes al programa. Marta Hazas y Javier Veiga nos presentarán su nuevo éxito teatral, la obra 'Un matrimonio sin filtros', escrita y dirigida por Veiga, que puede disfrutarse en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el 28 de junio. Se trata de una comedia sobre el fin del amor en la pareja y todas esas cosas que las parejas solo hablan de puertas para adentro.

Marta Hazas y Javier Veiga
Marta Hazas y Javier Veiga | Antena 3

Miércoles: Juan y Medio

Juan y Medio volverá al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de su nueva faceta como investigador del programa Mask Singer. El presentador es uno de los rostros más queridos y populares de Andalucía gracias a su trabajo como copresentador del magazine diario 'La tarde, aquí y ahora' que se emite en Canal Sur.

Juan y Medio
Juan y Medio | Antena 3

Jueves: Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

Para cerrar la semana, nos adentraremos en la nueva temporada del exitoso programa de Antena 3, Tu cara me suena, recibiendo a dos de los concursantes de este año: Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. Con ellos charlaremos de cómo está siendo meterse en la piel de los diferentes personajes que cada gala deben imitar cantando. ¡Menuda semana nos espera!

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique
Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique | Antena 3
Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Borja Sémper en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Borja Sémper en El Hormiguero

Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo

Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo

PedroSánchez

“Los españoles le han dado la espalda”: Borja Sémper, contundente sobre Pedro Sánchez en El Hormiguero

miedo
Mente positiva

Así gestiona Borja Sémper el miedo a que vuelva a reproducirse su cáncer de páncreas: "Estoy mentalmente preparado"

invitados
Del 4 al 7 de mayo

De Juan y Medio a Jesulín de Ubrique: descubre a los invitados de la próxima semana de El Hormiguero

¡Con la boca abierta! El fallo de Javier que cambia las tornas en El Rosco
El Rosco | 30 de abril

¡Con la boca abierta! El fallo de Javier que cambia las tornas en El Rosco

El concursante madrileño ha sufrido un inesperado tropiezo y David ha sabido aprovechar esta mínima debilidad para hacerse con el triunfo.

“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra
Mejores momentos | 30 de abril

“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra

El concursante temía meter “una cantada gratuitamente” pero ha terminado acertando y, además, enamorando a los invitados.

¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

El pique entre Manel Loureiro y Adriana Torrebejano en Pasapalabra... ¡pese a ser del mismo equipo!

El pique entre Manel Loureiro y Adriana Torrebejano en Pasapalabra... ¡pese a ser del mismo equipo!

Nacho Gay

Roca Rey, de cita con Tana Rivera tras su cornada: "Está más recuperado de lo que pensamos"

Publicidad