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Mejores momentos | 30 de abril

¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

La actriz ha tardado en acertar su canción en La Pista, pero ha terminado haciendo triplete de victorias y también de coreografías.

¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Adriana Torrebejano es siempre una de las invitadas que más y mejor saca a bailar a Roberto Leal en Pasapalabra. Lo ha hecho en las tres tardes de esta visita, y eso que no lo tenía fácil con alguna de las canciones. ‘Soy rebelde’, de Jeanette supuso todo un reto y, aun así, actriz y presentador improvisaron una performance desde el tango hasta la escena del Titanic.

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La canción que emociona a Roberto Leal en Pasapalabra: del Titanic a las lágrimas

Mucho más ha invitado a bailar el tema con el que ha arrancado La Pista en este programa. Aunque el original es del año 1984, Adriana y Sergio Pazos han escuchado en su duelo una versión de 2025. ¡Y lo que les ha costado acertar! De hecho, les ha costado incluso tras saber el título con otras palabras.

Sólo cuando quedaba un segundo en juego, Adriana se ha dado cuenta de que era ‘Noche de copas’, en este caso cantado por Nueva Línea. En cualquier caso, ha ganado por tercera vez y lo ha celebrado sacando a bailar a Roberto. Eso sí, después le ha surgido una preocupación: “No sé si con el vuelo se me ha visto un poquito… la cena”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

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