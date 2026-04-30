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Disfruta de la entrevista completa a Borja Sémper en El Hormiguero

El político ha visitado por primera vez el programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para hablarnos de la recuperación de su enfermedad.

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Patri Bea
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El Hormiguero ha cerrado la semana por todo lo alto con la visita de Borja Sémper. El político ha visitado el programa por primera vez para hablarnos de cómo ha vivido la recuperación de su cáncer de páncreas y su regreso a la actividad política.

Borja Sémper ha compartido con los espectadores cómo vivió su enfermedad desde que se la detectaron. Ha asegurado que "descendió a los infiernos", pero, ahora mismo, se encuentra con una actitud muy positiva después de que sus últimas pruebas hayan confirmado que está libre de cáncer.

Borja Sémper

Después de hablarnos de la dureza de esta enfermedad, Borja ha analizado la actualidad política de nuestro país y ha recalcado que "España necesita un cambio".

Borja Sémper también ha recordado las tres veces en las que ETA estuvo a punto de acabar con su vida y ha querido lanzar un importante mensaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¡Revive su entrevista completa en el vídeo de arriba!

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