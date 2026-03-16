Karlos Arguiñano: receta de suprema de atún en 2 minutos, con puré de patata y chalotas

Si quieres, puedes añadir la sal (a ser posible en escamas) una vez que el atún esté fuera del fuego para que no suelte los jugos durante la cocción.

Ingredientes, para 4 personas

4 supremas de atún (150 g cada una aprox.)

16 chalotas

3 patatas

250 ml de leche

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

Perejil

Ingredientes Suprema de atún con puré de patata y chalotas | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas durante 25-30 minutos. Escurre y pásalas a un bol. Machácalas con un tenedor (o machacapapas). Calienta la leche y añádela poco a poco sin parar de remover hasta obtener un puré ligero. Vierte una cucharada de aceite de oliva y mezcla bien. Cúbrelo con film de cocina para que se mantenga caliente.

Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave durante 25-30 minutos, hasta que se ablanden y cojan color.

Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave | antena3.com

Extiende una cucharada de aceite en una plancha y deja que se caliente bien. Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo durante 1 minuto por cada lado.

Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo | antena3.com

Sirve una suprema de atún por ración, acompaña con 4 chalotas y con puré de patata al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.