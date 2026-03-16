Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta de suprema de atún en 2 minutos, con puré de patata y chalotas
Las supremas de atún son una opción deliciosa que combina proteínas, grasas saludables y nutrientes protectores, ideal para quienes buscan comer sabroso y al mismo tiempo cuidar su bienestar. Además, solo necesitarás dos minutos de reloj para disfrutar de ellas.
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Si quieres, puedes añadir la sal (a ser posible en escamas) una vez que el atún esté fuera del fuego para que no suelte los jugos durante la cocción.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 supremas de atún (150 g cada una aprox.)
- 16 chalotas
- 3 patatas
- 250 ml de leche
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas durante 25-30 minutos. Escurre y pásalas a un bol. Machácalas con un tenedor (o machacapapas). Calienta la leche y añádela poco a poco sin parar de remover hasta obtener un puré ligero. Vierte una cucharada de aceite de oliva y mezcla bien. Cúbrelo con film de cocina para que se mantenga caliente.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave durante 25-30 minutos, hasta que se ablanden y cojan color.
Extiende una cucharada de aceite en una plancha y deja que se caliente bien. Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo durante 1 minuto por cada lado.
Sirve una suprema de atún por ración, acompaña con 4 chalotas y con puré de patata al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.
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