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Karlos Arguiñano: receta de suprema de atún en 2 minutos, con puré de patata y chalotas

Las supremas de atún son una opción deliciosa que combina proteínas, grasas saludables y nutrientes protectores, ideal para quienes buscan comer sabroso y al mismo tiempo cuidar su bienestar. Además, solo necesitarás dos minutos de reloj para disfrutar de ellas.

Suprema de atún con puré de patata y chalotas

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Si quieres, puedes añadir la sal (a ser posible en escamas) una vez que el atún esté fuera del fuego para que no suelte los jugos durante la cocción.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 supremas de atún (150 g cada una aprox.)
  • 16 chalotas
  • 3 patatas
  • 250 ml de leche
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • Perejil
Ingredientes Suprema de atún con puré de patata y chalotas
Ingredientes Suprema de atún con puré de patata y chalotas | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas durante 25-30 minutos. Escurre y pásalas a un bol. Machácalas con un tenedor (o machacapapas). Calienta la leche y añádela poco a poco sin parar de remover hasta obtener un puré ligero. Vierte una cucharada de aceite de oliva y mezcla bien. Cúbrelo con film de cocina para que se mantenga caliente.

Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas
Pela y casca las patatas, tapa y cuécelas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave durante 25-30 minutos, hasta que se ablanden y cojan color.

Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave
Pela las chalotas y cocínalas enteras a fuego suave | antena3.com

Extiende una cucharada de aceite en una plancha y deja que se caliente bien. Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo durante 1 minuto por cada lado.

Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo
Salpimienta las supremas de atún y cocínalas a fuego vivo | antena3.com

Sirve una suprema de atún por ración, acompaña con 4 chalotas y con puré de patata al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hojita de perejil.

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