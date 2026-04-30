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Roca Rey, de cita con Tana Rivera tras su cornada: "Está más recuperado de lo que pensamos"

El torero se recupera en casa tras la grave cogida que sufrió en La Maestranza de Sevilla. Un incidente del que tardará en incorporarse a los ruedos.

Nacho Gay

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Roca Rey recibía el alta hospitalaria el martes. Tras cuatro días de ingreso hospitalario a raíz de la grave cogida de un toro, el torero continuará su rehabilitación en casa.

roca rey

Nuestro colaborador Nacho Gay ha desvelado cuál ha sido el primer plan de Roca Rey tras salir del hospital: una cita con su pareja, Tana Rivera. "Ayer estaban de cita romántica en un hotel en Sevilla", afirma nuestro colaborador.

La cita de Roca Rey y Tana Rivera deja ver una pronta recuperación del torero: "Está más recuperado de lo que pensamos".

Durante todo este duro proceso de recuperación, sus familiares y amigos han mostrado su apoyo al torero, en especial su pareja, Tana Rivera. ¡No te pierdas todas las novedades en el vídeo de arriba!

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