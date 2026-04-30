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Capítulo 551 de Sueños de libertad; 30 de abril: El plan de Gabriel para destruir el legado de su familia

El empresario vuelve a jugársela a los De la Reina con una propuesta que deja a todos sin palabras.

Capítulo 551 de Sueños de libertad; 30 de abril: El plan de Gabriel para destruir el legado de su familia

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Cloe ha consolado a Valentina. La joven sigue temblando desde que ha vuelto a ver a Rodrigo, su prometido y el hombre que le ha destrozado la vida.

Después, la francesa se ha encontrado con Rodrigo en la colonia y no ha dudado en enfrentarse a él. ¡Tiene que dejar en paz a su amiga de una vez!

Por otro lado, Mabel le ha contado a su hermano que ha roto con Salva así que se ha quedado sin novio y sin amiga porque Claudia sigue enfadada con ella.

Carmen ha plantado cara a Paula dejándole las cosas claras: Tasio es su marido y le exige que ocupe el lugar que le corresponde en la casa: el de una sirvienta y nada más.

Y Gabriel ha comunicado en la junta que la fábrica va a dejar de producir los prefumes que crearon Gervasio y Luis Merino, un plan en venganza contra su familia. Pero, Damián y Digna no van a tirar la toalla y están dispuestos a todo con tal de derrotar a Gabriel para siempre. ¿Lo conseguirán?

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