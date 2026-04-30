Así gestiona Borja Sémper el miedo a que vuelva a reproducirse su cáncer de páncreas: "Estoy mentalmente preparado"
El político ha confesado que se encuentra con una actitud positiva tras haber superado su enfermedad y confía en que no vuelva a aparecer.
El Hormiguero ha recibido, por primera vez, a Borja Sémper en plató, portavoz nacional del Partido Popular y diputado por Madrid. El político ha visitado el programa tras haber retomado su vida pública después de varios meses centrado en su recuperación de un cáncer de páncreas.
Después de contarnos cómo ha vivido el proceso de recuperación de esta complicada enfermedad, Pablo Motos ha querido preguntarle por el miedo a que vuelva a aparecer en un futuro.
Borja Sémper ha sido sincero, aunque su médico le ha advertido que hay un 50% de posibilidades de que el tumor se vuelva a reproducir, él está preparado para lo que venga. "Pero estoy seguro de que no va a pasar y de que le hemos dado una patada en el culo al cáncer", ha recalcado con optimismo.
