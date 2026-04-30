“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra

Cuando Roberto Leal ha anunciado a los concursantes que les tocaba una canción del año 1961, Javier ha ironizado: “Es nuestra especialidad”. Sin embargo, la ironía se ha convertido en realidad porque el madrileño ha acertado a la primera y, además, con una nueva exhibición de voz que ha enamorado a los invitados. La Pista ha dejado momentazos como éste y como la clase de baile que han protagonizado el presentador y Adriana Torrebejano al ritmo de ‘Noche de copas’, de Nueva Línea.

En el duelo entre los concursantes, Roberto presagiaba que el tema iba a gustar mucho entre el público del plató. “Es muy conocida, es un himno”, aseguraba, tratando de animar también a Javier y a David. El presentador tenía razón porque muchos espectadores la han reconocido con el primer fragmento.

Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, se ha quedado en blanco y el turno ha pasado a Javier. “No me quiero meter una cantada gratuitamente”, aclaraba el madrileño, pero ha arriesgado con ‘Quisiera ser’ y ese atrevimiento se ha convertido en pleno y en homenaje al Dúo Dinámico. “¡Qué vozarrón!”, ha comentado Norma Ruiz asombrada con el concursante. ¡Dale al play!