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Mejores momentos | 30 de abril

“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra

El concursante temía meter “una cantada gratuitamente” pero ha terminado acertando y, además, enamorando a los invitados.

“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Cuando Roberto Leal ha anunciado a los concursantes que les tocaba una canción del año 1961, Javier ha ironizado: “Es nuestra especialidad”. Sin embargo, la ironía se ha convertido en realidad porque el madrileño ha acertado a la primera y, además, con una nueva exhibición de voz que ha enamorado a los invitados. La Pista ha dejado momentazos como éste y como la clase de baile que han protagonizado el presentador y Adriana Torrebejano al ritmo de ‘Noche de copas’, de Nueva Línea.

¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

En el duelo entre los concursantes, Roberto presagiaba que el tema iba a gustar mucho entre el público del plató. “Es muy conocida, es un himno”, aseguraba, tratando de animar también a Javier y a David. El presentador tenía razón porque muchos espectadores la han reconocido con el primer fragmento.

Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, se ha quedado en blanco y el turno ha pasado a Javier. “No me quiero meter una cantada gratuitamente”, aclaraba el madrileño, pero ha arriesgado con ‘Quisiera ser’ y ese atrevimiento se ha convertido en pleno y en homenaje al Dúo Dinámico. “¡Qué vozarrón!”, ha comentado Norma Ruiz asombrada con el concursante. ¡Dale al play!

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“¡Qué vozarrón!”: Javier homenajea al Dúo Dinámico cantando ‘Quisiera ser’ en Pasapalabra

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¡Mambo! La clase de baile de Roberto Leal con Adriana Torrebejano en Pasapalabra

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