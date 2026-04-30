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Para 4 personas

Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

Karlos Arguiñano ha elaborado "un postre con el que vas a dejar a toda la familia aplaudiendo". ¡Qué forma tan sencilla de preparar una mousse helada para los días más calurosos!

Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

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No tires la pulpa de las limas después de vaciarlas, puedes usarla para hacer un agua fresca de lima, una mermelada, un batido, un ceviche…

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 limas
  • Ralladura de 1 lima
  • Ralladura de 1 limón
  • 130 ml de zumo de lima
  • 130 ml de leche condensada
  • 150 g de queso crema
  • 200 ml de nata líquida para montar
  • 3-4 galletas
  • Menta para decorar
Ingredientes Mousse helada de lima limón
Ingredientes Mousse helada de lima limón | antena3.com

Elaboración

Lava bien las 8 limas, haz un pequeño corte en la parte de abajo para que se apoyen bien, abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro. Cuela la pulpa con ayuda de un chino y pon en un bol 130 ml de jugo (reserva el resto para otros platos).

Abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro
Abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro | antena3.com

Añade la ralladura de lima y la de limón. Agrega la leche condensada y mezcla bien.

Agrega la leche condensada y mezcla bien
Agrega la leche condensada y mezcla bien | antena3.com

Mezcla en otro bol el queso crema y la nata líquida. Monta con la batidora de varillas hasta obtener una crema homogénea.

Monta con la batidora de varillas
Monta con la batidora de varillas | antena3.com

Une el contenido de los dos boles y remueve bien con la varilla, con suaves movimientos envolventes para que no se baje. Pasa la mousse a una manga pastelera. Rellena las limas y mételas en el congelador durante 1 hora.

Retíralas del congelador (si las vas a comer otro día, sácalas del congelador una hora antes y déjalas en el frigorífico hasta el momento de servir).

Haz polvo con las galletas (con un cuchillo o con un rallador) y coloca encima de cada lima unos trocitos de galleta y unas hojas de menta.

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