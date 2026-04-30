Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

No tires la pulpa de las limas después de vaciarlas, puedes usarla para hacer un agua fresca de lima, una mermelada, un batido, un ceviche…

Ingredientes, para 4 personas

8 limas

Ralladura de 1 lima

Ralladura de 1 limón

130 ml de zumo de lima

130 ml de leche condensada

150 g de queso crema

200 ml de nata líquida para montar

3-4 galletas

Menta para decorar

Ingredientes Mousse helada de lima limón | antena3.com

Elaboración

Lava bien las 8 limas, haz un pequeño corte en la parte de abajo para que se apoyen bien, abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro. Cuela la pulpa con ayuda de un chino y pon en un bol 130 ml de jugo (reserva el resto para otros platos).

Abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro | antena3.com

Añade la ralladura de lima y la de limón. Agrega la leche condensada y mezcla bien.

Agrega la leche condensada y mezcla bien | antena3.com

Mezcla en otro bol el queso crema y la nata líquida. Monta con la batidora de varillas hasta obtener una crema homogénea.

Monta con la batidora de varillas | antena3.com

Une el contenido de los dos boles y remueve bien con la varilla, con suaves movimientos envolventes para que no se baje. Pasa la mousse a una manga pastelera. Rellena las limas y mételas en el congelador durante 1 hora.

Retíralas del congelador (si las vas a comer otro día, sácalas del congelador una hora antes y déjalas en el frigorífico hasta el momento de servir).

Haz polvo con las galletas (con un cuchillo o con un rallador) y coloca encima de cada lima unos trocitos de galleta y unas hojas de menta.