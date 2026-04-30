Para 4 personas
Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"
Karlos Arguiñano ha elaborado "un postre con el que vas a dejar a toda la familia aplaudiendo". ¡Qué forma tan sencilla de preparar una mousse helada para los días más calurosos!
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No tires la pulpa de las limas después de vaciarlas, puedes usarla para hacer un agua fresca de lima, una mermelada, un batido, un ceviche…
Ingredientes, para 4 personas
- 8 limas
- Ralladura de 1 lima
- Ralladura de 1 limón
- 130 ml de zumo de lima
- 130 ml de leche condensada
- 150 g de queso crema
- 200 ml de nata líquida para montar
- 3-4 galletas
- Menta para decorar
Elaboración
Lava bien las 8 limas, haz un pequeño corte en la parte de abajo para que se apoyen bien, abre en la parte de arriba una tapa y vacíalas bien por dentro. Cuela la pulpa con ayuda de un chino y pon en un bol 130 ml de jugo (reserva el resto para otros platos).
Añade la ralladura de lima y la de limón. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
Mezcla en otro bol el queso crema y la nata líquida. Monta con la batidora de varillas hasta obtener una crema homogénea.
Une el contenido de los dos boles y remueve bien con la varilla, con suaves movimientos envolventes para que no se baje. Pasa la mousse a una manga pastelera. Rellena las limas y mételas en el congelador durante 1 hora.
Retíralas del congelador (si las vas a comer otro día, sácalas del congelador una hora antes y déjalas en el frigorífico hasta el momento de servir).
Haz polvo con las galletas (con un cuchillo o con un rallador) y coloca encima de cada lima unos trocitos de galleta y unas hojas de menta.
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