No se lo esperaba
¡Asistimos al nacimiento en directo de un cordero en Cocina abierta de Karlos Arguiñano!
Vaya sorpresa nos hemos llevado en el programa al ver a este cordero nacer por sorpresa. "¡Qué maravilla, por favor!", exclama Arguiñano emocionado.
Toda una sorpresa la que nos hemos llevado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano: ¡ha nacido un cordero en pleno directo!
El vídeo del balcón de Cocina abierta lo ha protagonizado hoy un rebaño de ovejas pastando en un prado. Lo que no sabíamos es que asistiríamos a un nacimiento en directo.
Karlos Arguiñano se ha mostrado verdaderamente emocionado ante tal acontecimiento, y no es para menos.
El corderito ha nacido ante la atenta mirada de todo el equipo que, minutos después, también lo ha visto dar sus primeros pasos.
