Mejores momentos | 25 de noviembre

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”

Amante de los animales, esta madrileña repostera, ha confesado que hacen “canichadas” una vez al mes en Madrid.

La concursante del atril amarillo tiene 4 perros y 3 gatos. Durante su presentación ha confesado que dejó la profesión de azafata para dedicarse a la repostería canina y humana.

¿Alguna vez has oído algo sobre las “canichadas”? ¿Sabes en qué consiste? Gloria cuenta que todos los meses se reúnen en el parque junto con unas 100 personas y sus caniches. A esto lo llaman cariñosamente “canichada”.

Así que ya sabes, si tienes un caniche en casa y eres amante de los animales, te puedes apuntar a este planazo canino y disfrutar con tu mascota a aire libre.

