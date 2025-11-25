Mejores momentos | 25 de noviembre
La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”
Amante de los animales, esta madrileña repostera, ha confesado que hacen “canichadas” una vez al mes en Madrid.
La concursante del atril amarillo tiene 4 perros y 3 gatos. Durante su presentación ha confesado que dejó la profesión de azafata para dedicarse a la repostería canina y humana.
¿Alguna vez has oído algo sobre las “canichadas”? ¿Sabes en qué consiste? Gloria cuenta que todos los meses se reúnen en el parque junto con unas 100 personas y sus caniches. A esto lo llaman cariñosamente “canichada”.
Así que ya sabes, si tienes un caniche en casa y eres amante de los animales, te puedes apuntar a este planazo canino y disfrutar con tu mascota a aire libre.
