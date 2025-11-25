Lucas se enfrenta a un día muy importante para él: tiene cita con el médico que podría mejorar el aspecto de su nariz

Este 2025 ha sido un año complicado para Lucas, quien fue uno de los componentes del famoso dúo musical Andy y Lucas. Además de haber roto la relación, tanto personal como profesional, con su amigo desde el colegio y compañero de grupo desde 2003, Lucas ha ocupado muchos titulares por el aspecto de su nariz.

Andy y Lucas atienden a los medios antes de su último concierto juntos | Gtres

Fue a finales de 2024 cuando, tras participar en el encendido de las luces de Navidad de Sevilla, el artista se hizo viral por su nariz. Una imagen suya generó muchos comentarios que cuestionaban el motivo de su nuevo aspecto. Aunque en un principio Lucas no quiso sincerarse sobre lo que le había sucedido, finalmente, en una entrevista que concedió en El Hormiguero, admitió que se trataba de un retoque estético que se había complicado: "Me avergonzaba. Uno tiene hijos, una madre que hace unos meses tuvo un ictus… Mis hijos van al colegio y les dicen cosas sobre mi nariz. En redes sociales se han escrito cosas maquiavélicas, hasta comentarios sobre drogas".

Andy y Lucas en El Hormiguero | Gtres

Y ahora, casi un año después, el artista va a volver a pasar por quirófano para intentar mejorar el aspecto de su nariz. Así se lo ha contado a los medios a su llegada a Madrid, donde ha llegado acompañado de su mujer, María José: "Voy súper, súper, súper con ánimo y con ganas de llevarme una buena noticia que es lo que llevo deseando durante meses. La verdad que llevo visualizando la conversación con el médico noches y noches", confesaba el artista a los reporteros.

Lucas, a su llegada a Madrid | Europa Press

Un momento muy importante para él en el que ha intentado evitar pronunciarse sobre la polémica que rodea su relación con Andy, a quien asegura considerar "familia" pese a todo lo que ha ocurrido recientemente entre ellos: "El amor que le tengo a Andy es como si fuera de mi sangre".