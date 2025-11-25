Yoselín, víctima del violador condenado Martiño Ramos: "Quería que me pusiera una camisa de hombre sin nada debajo para hacer fotos sexys"

Martiño Ramos Soto, violador condenado a 13 años de cárcel por abusar de una menor, vivía en Cuba y trabajaba como fotógrafo erótico engatusando a mujeres muy jóvenes.

Las autoridades cubanas han comunicado su detención en La Habana. Este profesor de infantil y primaria de Ourense fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años y seis meses de cárcel por abusar y agredir sexualmente de manera brutal a una de sus alumnas menor de edad durante más de dos años. El arresto se ha producido después de que el pasado 30 de octubre la Audiencia Provincial de Ourense dictara una orden internacional de detención para extraditarle tras averiguar la Policía española que llevaba cerca de cuatro meses oculto en la isla caribeña.

El condenado por violación salió de España y lo hizo hacia Portugal. De Portugal pasó hasta Brasil y después a Cuba, un país que no tiene convenio de extradición. Había cambiado su aspecto físico para pasar desapercibido.

"Se introdujo bastante rápido en el círculo artístico de La Habana en su faceta como fotógrafo"

Julio César Ruiz Aguilar es el periodista de El Español que destapa esta huida de Martiño. Cuenta que estuvieron casi 3 meses investigando este tema. Localizarle, cuenta, ha sido un proceso lento en el que se entrevistaron con bastantes fuentes sobre el terreno tanto en Orense como en Bayona. "Su vida no era la de un fugitivo, se introdujo bastante rápido en el círculo artístico hablando de su faceta como fotógrafo". Se hacía llamar Martín y nadie sospechaba de su pasado delictivo.

En esta nueva vida mandaba mensajes a distintas jóvenes a través de las redes sociales. Espejo Público ha localizado a Yoselín, una de las jóvenes a las que escribió este violador condenado. Cuenta que comenzó a decirle que le gustaban sus rasgos y que quedarían muy bien en cámara.

Se presentó como un fotógrafo aficionado que ni cobraba ni pedía dinero. Le propuso hacer una sesión de fotos con una camisa de hombre sin nada debajo. "Quería hacer fotos sexys", cuenta la joven. Yoselín no lo aceptó.

Martiño nunca le habló de su pasado. Le contó que estaba en Cuba de vacaciones. Intentó convencerla una segunda vez para una sesión de fotos en Halloween en un parque abandonado. Cuando se entera de la noticia Yoselín se queda muy impactada. Sabe que estuvo muy cerca y a solas con él y pudo convertirse en otra víctima. "Ha sido enterarme de esto y pensar lo manipulador que pudo llegar a ser".

Para generar confianza Martiño le dijo a Yoselín que podía llevar a un amigo y que esa persona se podía hacer fotos con él.

Martiño fue reconocido por una mujer que estaba de vacaciones en La Habana

La detención se produjo en un momento en el que Martiño se estaba dando a la fuga. Había sido reconocido por una mujer cubana que estaba de vacaciones en La Habana. En una fiesta de cumpleaños le dijo a un amigo que ese fotógrafo gallego le sonaba de algo. Esto le puso en alerta y Martiño abandonó en 3 días el piso en el que residía. Una mujer que mantenía una relación con él acudió al piso y descubrió que había abandonado la casa. A partir de ahí se inició una operación que ha terminado con su detención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.