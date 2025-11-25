¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

¿Suerte o buena puntería? Sea como sea, a Javi se le está dando el programa muy bien.

Ya en el panel anterior, el concursante del atril rojo ha realizado jugadas increíbles cayendo en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte.

Pero no contento con eso, Javi ha continuado jugando hasta caer en el gajo dorado en el mejor momento. Con 2.025 euros acumulados de Bote, el del atril rojo ha llegado perfectamente dando una vuelta completa a La ruleta en una sola tirada.

Todo el plató se ha venido arriba al ver esta maravillosa jugada que han sellado con un fuerte abrazo entre Javi y Jorge Fernández. ¡Enhorabuena!