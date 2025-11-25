Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de noviembre

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

Jorge Fernández está alucinando con las tiradas de Javi que, finalmente, ha conseguido caer en el Bote de una forma impresionante.

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

Publicidad

¿Suerte o buena puntería? Sea como sea, a Javi se le está dando el programa muy bien.

Ya en el panel anterior, el concursante del atril rojo ha realizado jugadas increíbles cayendo en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte.

Pero no contento con eso, Javi ha continuado jugando hasta caer en el gajo dorado en el mejor momento. Con 2.025 euros acumulados de Bote, el del atril rojo ha llegado perfectamente dando una vuelta completa a La ruleta en una sola tirada.

Todo el plató se ha venido arriba al ver esta maravillosa jugada que han sellado con un fuerte abrazo entre Javi y Jorge Fernández. ¡Enhorabuena!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”
Mejores momentos | 25 de noviembre

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa
Para 4 personas

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

Vecinos desesperados.
Prostíbulo entre familias

11 familias, contra un prostíbulo instalado en su bloque: "Es como si estuvieras viendo una película porno debajo de casa"

Las familias conviven desde hace tres años con un piso convertido en un burdel que abre 365 días al año, 24 horas al día. Los vecinos están límite, no lo soportan más.

Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano

La ensalada de pasta con espinacas es una combinación sabrosa y muy completa que puede ayudarte a cuidarte sin dejar de disfrutar. Descubre cómo la ha preparado Karlos Arguiñano y verás qué sencillo lo hace.

Una víctima del violador.

Yoselín, víctima del violador condenado Martiño Ramos: "Quería que me pusiera una camisa de hombre sin nada debajo para hacer fotos sexys"

Consejos experta en sueño

Los consejos de Olga Mediano, experta en sueño: "Producimos melatonina y la tenemos machacada por nuestra actividad social"

Santiago Abascal

Santiago Abascal, sobre los informes policiales que identificarán el origen de los detenidos: "Es de sentido común, hay un peligro triplicado ante la avalancha de inmigración ilegal"

Publicidad