Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

El concursante del atril rojo no para de caer en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte. No sabemos si está apuntando increíblemente bien, o si lo suyo es cuestión de suerte.

Desde el comienzo del programa, Javi ha confesado que quiere un equipo nuevo de fotografía profesional. Y como siga así, lo consigue seguro.

“Es que no te lo crees ni tú”, reconoce Jorge Fernández al ver que Javi cae en el gajo de 200 euros. Este es uno de los más complicados de conseguir porque se encuentra justo entre dos de los peores gajos de La ruleta.

¿Conseguirá Javi mantener esta suerte tan grande? No te pierdas el vídeo completo y descubre el desenlace de este panel.