Mejores momentos | 25 de noviembre

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Javi no se ha visto en otra igual con sus tiradas de escándalo. El concursante está teniendo una suerte envidiable.

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

El concursante del atril rojo no para de caer en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte. No sabemos si está apuntando increíblemente bien, o si lo suyo es cuestión de suerte.

Desde el comienzo del programa, Javi ha confesado que quiere un equipo nuevo de fotografía profesional. Y como siga así, lo consigue seguro.

“Es que no te lo crees ni tú”, reconoce Jorge Fernández al ver que Javi cae en el gajo de 200 euros. Este es uno de los más complicados de conseguir porque se encuentra justo entre dos de los peores gajos de La ruleta.

¿Conseguirá Javi mantener esta suerte tan grande? No te pierdas el vídeo completo y descubre el desenlace de este panel.

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa
Para 4 personas

Vecinos desesperados.
Prostíbulo entre familias

11 familias, contra un prostíbulo instalado en su bloque: "Es como si estuvieras viendo una película porno debajo de casa"

Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

La ensalada de pasta con espinacas es una combinación sabrosa y muy completa que puede ayudarte a cuidarte sin dejar de disfrutar. Descubre cómo la ha preparado Karlos Arguiñano y verás qué sencillo lo hace.

Una víctima del violador.
Operación policial

Yoselín, víctima del violador condenado Martiño Ramos: "Quería que me pusiera una camisa de hombre sin nada debajo para hacer fotos sexys"

Martiño Ramos Soto, el profesor de infantil y primaria de Ourense condenado por el Tribunal Supremo a 13 años y seis meses de cárcel por agredir sexualmente a una de sus alumnas durante más de dos años, ha sido detenido en La Habana. Hablamos con una joven a la que intentó convencer para hacerle una sesión de fotos.

Consejos experta en sueño

Los consejos de Olga Mediano, experta en sueño: "Producimos melatonina y la tenemos machacada por nuestra actividad social"

Santiago Abascal

Santiago Abascal, sobre los informes policiales que identificarán el origen de los detenidos: "Es de sentido común, hay un peligro triplicado ante la avalancha de inmigración ilegal"

Javier Gómez de Liaño en Espejo Público.

Gómez de Liaño: "Peramato es una jurista sólida y se puede esperar que preserve la autonomía del Ministerio Fiscal"

