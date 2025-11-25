Para 4 personas
Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano
La ensalada de pasta con espinacas es una combinación sabrosa y muy completa que puede ayudarte a cuidarte sin dejar de disfrutar. Descubre cómo la ha preparado Karlos Arguiñano y verás qué sencillo lo hace.
Si os apetece que vuestra ensalada tenga un sabor más intenso, sustituid el queso fresco por un queso feta.
Ingredientes, para 4 personas
- 200 g de pasta corta (espirales)
- 60 g de espinacas frescas (baby)
- 2 huevos
- 100 g de queso fresco
- 16 nueces peladas
- 30 g de arándanos secos
- 1 limón
- 1 cucharadita de miel
- 1 cucharada de mostaza (a la antigua)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para preparar el aliño, exprime el limón y pon el zumo en un bol. Añade la mostaza antigua, la miel y 4 cucharadas de aceite. Bate los ingredientes hasta que emulsionen.
Calienta agua en un cazo, introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que el agua empiece a hervir. Refréscalos, pela y resérvalos.
Calienta abundante agua en una cazuela grande y sazónala. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y cuécela durante 10 minutos. Escúrrela, refréscala y pásala a un bol.
Añade las espinacas, las nueces, los arándanos, una pizca de sal y la mitad del aliño (reserva el resto para el final). Mezcla bien y sirve.
Corta el queso en dados y los huevos en cuartos. Repártelos en los 4 platos y aliña las ensaladas con el aliño reservado anteriormente. Decora las ensaladas con unas hojas de perejil.
