Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano

Si os apetece que vuestra ensalada tenga un sabor más intenso, sustituid el queso fresco por un queso feta.

Ingredientes, para 4 personas

200 g de pasta corta (espirales)

60 g de espinacas frescas (baby)

2 huevos

100 g de queso fresco

16 nueces peladas

30 g de arándanos secos

1 limón

1 cucharadita de miel

1 cucharada de mostaza (a la antigua)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Para preparar el aliño, exprime el limón y pon el zumo en un bol. Añade la mostaza antigua, la miel y 4 cucharadas de aceite. Bate los ingredientes hasta que emulsionen.

Calienta agua en un cazo, introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que el agua empiece a hervir. Refréscalos, pela y resérvalos.

Calienta abundante agua en una cazuela grande y sazónala. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y cuécela durante 10 minutos. Escúrrela, refréscala y pásala a un bol.

Añade las espinacas, las nueces, los arándanos, una pizca de sal y la mitad del aliño (reserva el resto para el final). Mezcla bien y sirve.

Corta el queso en dados y los huevos en cuartos. Repártelos en los 4 platos y aliña las ensaladas con el aliño reservado anteriormente. Decora las ensaladas con unas hojas de perejil.