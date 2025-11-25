Antena 3 LogoAntena3
Evren los descubre juntos: el secreto de Uras y Maral explota esta noche en Renacer

La culpa acorrala a Uras y el miedo lo delata. Esta noche, Evren aparece en el peor momento y los sorprende juntos en los pasillos del hospital. La mentira que intentaba ocultar está a punto de salir a la luz.

Uras está cada vez más nervioso y teme que todo salga a la luz. Mientras Seren sigue ingresada tras el accidente, él habla a escondidas con Maral en uno de los pasillos. Uras insiste en que las cámaras de seguridad pueden haber grabado el beso y la discusión antes de que Seren huyera… y sabe que, si alguien ve esas imágenes, su vida puede derrumbarse.

Maral no piensa cargar con nada y se defiende. Entonces, Evren aparece y los descubre juntos. El cirujano entiende en un segundo que Uras ha mentido. Exige explicaciones, quiere la verdad y no está dispuesto a escuchar más excusas.

La residente admite que hubo más de un beso. Uras intenta justificarse desesperado. Pero Evren los calla de golpe: todo estará en manos de Seren. Cuando ella despierte, decidirá el destino de su matrimonio.

Y les hace una advertencia: no piensa quitarles ojo. Esta noche, un capítulo que lo cambia todo. Renacer, a las 22:50 en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

