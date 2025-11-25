Encontronazo entre Arantxa Tirado y Cruz Sánchez de Lara: "Otegui ha cumplido las penas a diferencia de otros terroristas del franquismo"

El diario 'El Español' publica que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy en un caserío al que les llevó Koldo. Una información que Otegi ha negado tajantemente. A Susana Díaz le parece sorprendente la negación de Puigdemont cuando Puigdemont está loco por filtrar las conversaciones que ha tenido en Suiza. "Aunque creo que con Bildu mientras no pida perdón no habría que negociar", señala.

La politóloga Arantxa Tirado ha querido sumarse al debate. Considera que Arnaldo Otegi ha estado en prisión y "ha cumplido las penas a diferencia de otros terroristas del franquismo que siguen en la impunidad". "Ningún crimen de la dictadura ha sido juzgado por un tribunal español ni internacional porque se han puesto todas las trabas posibles. En esta democracia tenemos unos grandes problemas de víctimas de primea y segunda y actores políticos que sí están legitimados y otros que no", determina.

Cruz Sánchez de Lara ratifica las informaciones sobre la reunión

La abogada y vicepresidenta Cruz Sánchez de Lara mantiene que tiene contacto con fuentes del entorno de Koldo. "Sabiendo lo que sé el Gobierno no se atrevería a echarle un pulso a Koldo porque estas informaciones están en el móvil que se le incautó en febrero de 2024 y hay grabaciones sobre esta conversación con Otegi.

Sánchez de Lara destaca que en El Español no han sido "osados" ni han publicado nada que no se pudiera publicar. Hay mensajes que acreditan la celebración de la reunión. El problema es que ellos lo niegan. "El problema es que desde los medios de comunicación están intentando hacer valer el derecho a la información pero si lo hacemos nos llaman 'fachosesfera' y se dice que estamos obstaculizando más de lo posible".

