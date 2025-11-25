Antena 3 arranca el rodaje de A la deriva, su nueva serie de Prime Time protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Nohe

Antena 3, cadena líder de la televisión y referente en ficción nacional, ha comenzado el rodaje de A la deriva, su nueva serie original para el Prime Time. Con este proyecto, Atresmedia, motor de la ficción en España, refuerza su compromiso con la producción de contenidos originales y de calidad. La serie también podrá verse en atresplayer.

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción que se rodará durante las próximas semanas.

La ficción, que acaba de comenzar su rodaje, contará con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, la serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

A la deriva es una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de esta ficción escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró y Menna Fité.

Lucía Alonso y Humberto Miró firman la coproducción ejecutiva, Diego del Pozo es responsable de Contenidos de Atresmedia y Daniel del Casar es analista de Guion. Al frente de la dirección de Casting está Juan León y de la dirección de Producción, Diego Polo. Antonio González es el director de Fotografía, Paco Redondo, el director artístico y Gualter de Sá el figurinista. La jefa de Maquillaje es Eva Martínez y la de Peluquería Raquel Martínez. Óscar Paniagua se encarga del Sonido y Noelia Núñez de las localizaciones.

Así es A la deriva

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Ahora, dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.