Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

La relación entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos ha destacado por tormentosa. Su hija estaba a menudo en el centro de la polémica y ahora, ya mayor de edad, Luna ha sido propuesta por su madre para un puesto muy concreto en Espejo Público, sorprendiendo a muchos.

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La periodista Gema López hacía repaso al corto historial de Luna, hija de los presentadores de televisión Mónica Hoyos y Carlos Lozano. La joven quiere dar sus primeros pasos en su carrera profesional. Con estudios en Ciencias Políticas: "A la madre le gustaría que ella trabajase en los medios de comunicación, como colaboradora, pero en la sección de actualidad y política, nunca sentada a mi lado", apuntaba Gema.

"Carlos tenía mucho miedo de esta exposición", expresaba Gema en alusión a la postura reacia del padre respecto a la presencia de Luna en los medios desde una edad temprana. Recordaba que su primer posado en una revista se produjo cuando tenía 15 años, uno de los motivos que habría empujado a Carlos Lozano a inclinarse por que su hija estudiara en el extranjero, alejándola así del foco mediático.

Susanna Griso revelaba que le acababan de 'chivar' por el pinganillo, que Mónica Hoyos habría sugerido "que si Albert Rivera es colaborador, también lo puede ser su hija". La sorpresa de Susanna por estas palabras era palpable por su respuesta ante la valiente comparación entre el expolítico y Luna: "Pero... Albert Rivera ha sido diputado en el Parlamento catalán, en Madrid, presidente de Ciudadanos, vicepresidente, si hubiese querido, en el Gobierno de Mariano Rajoy, en fin...".

"¡La ignorancia es muy osada!", sentenciaba la abogada y periodista Isabel Rábago a propósito de las supuestas declaraciones de la que fuera presentadora televisiva, ahora también madre entregada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena3

Quién es Martiño, el profesor violador que estaba en busca y captura

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”

La curiosa confesión de Gloria: “Hacemos canichadas una vez al mes”

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa
Para 4 personas

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

Vecinos desesperados.
Prostíbulo entre familias

11 familias, contra un prostíbulo instalado en su bloque: "Es como si estuvieras viendo una película porno debajo de casa"

Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Receta fácil y barata de ensalada de pasta con espinacas, de Karlos Arguiñano

La ensalada de pasta con espinacas es una combinación sabrosa y muy completa que puede ayudarte a cuidarte sin dejar de disfrutar. Descubre cómo la ha preparado Karlos Arguiñano y verás qué sencillo lo hace.

Una víctima del violador.
Operación policial

Yoselín, víctima del violador condenado Martiño Ramos: "Quería que me pusiera una camisa de hombre sin nada debajo para hacer fotos sexys"

Martiño Ramos Soto, el profesor de infantil y primaria de Ourense condenado por el Tribunal Supremo a 13 años y seis meses de cárcel por agredir sexualmente a una de sus alumnas durante más de dos años, ha sido detenido en La Habana. Hablamos con una joven a la que intentó convencer para hacerle una sesión de fotos.

Consejos experta en sueño

Los consejos de Olga Mediano, experta en sueño: "Producimos melatonina y la tenemos machacada por nuestra actividad social"

Santiago Abascal

Santiago Abascal, sobre los informes policiales que identificarán el origen de los detenidos: "Es de sentido común, hay un peligro triplicado ante la avalancha de inmigración ilegal"

Javier Gómez de Liaño en Espejo Público.

Gómez de Liaño: "Peramato es una jurista sólida y se puede esperar que preserve la autonomía del Ministerio Fiscal"

Publicidad