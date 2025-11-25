Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

La periodista Gema López hacía repaso al corto historial de Luna, hija de los presentadores de televisión Mónica Hoyos y Carlos Lozano. La joven quiere dar sus primeros pasos en su carrera profesional. Con estudios en Ciencias Políticas: "A la madre le gustaría que ella trabajase en los medios de comunicación, como colaboradora, pero en la sección de actualidad y política, nunca sentada a mi lado", apuntaba Gema.

"Carlos tenía mucho miedo de esta exposición", expresaba Gema en alusión a la postura reacia del padre respecto a la presencia de Luna en los medios desde una edad temprana. Recordaba que su primer posado en una revista se produjo cuando tenía 15 años, uno de los motivos que habría empujado a Carlos Lozano a inclinarse por que su hija estudiara en el extranjero, alejándola así del foco mediático.

Susanna Griso revelaba que le acababan de 'chivar' por el pinganillo, que Mónica Hoyos habría sugerido "que si Albert Rivera es colaborador, también lo puede ser su hija". La sorpresa de Susanna por estas palabras era palpable por su respuesta ante la valiente comparación entre el expolítico y Luna: "Pero... Albert Rivera ha sido diputado en el Parlamento catalán, en Madrid, presidente de Ciudadanos, vicepresidente, si hubiese querido, en el Gobierno de Mariano Rajoy, en fin...".

"¡La ignorancia es muy osada!", sentenciaba la abogada y periodista Isabel Rábago a propósito de las supuestas declaraciones de la que fuera presentadora televisiva, ahora también madre entregada.

