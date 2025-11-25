Luis Rubiales, "fe en la Justicia" y rechazo a similitudes con Pedro Sánchez: "Aguantar difamaciones todo el rato no es sencillo"

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol se sienta en el plató de Más Espejo para presentar su libro titulado ‘Matar a Rubiales’. Un título sobre el que responde: "Matarme es lo que quería alguna gente y en cierto modo también lo consiguieron". Rubiales asegura que ha habido un complot para derribarle: "La palabra víctima no me gusta, pero aporto pruebas en el libro que confirman que ha habido una conspiración constante para tenerme en los juzgados".

De su condena por agresión sexual por su beso a Jenni Hermoso, se defiende así: "He podido equivocarme una vez, pero si me he equivocado una vez y se repite un millón de veces no me he equivocado un millón de veces, me he equivocado una vez. Se pide perdón, todo el mundo se puede equivocar, también groseramente como lo hice yo".

Rubiales contra Pedro Sánchez

Un discurso con argumentos un tanto victimistas que a Susanna le resulta familiar: "Me recuerda al Presidente del Gobierno, con los argumentos abusa de victimismo". Al escuchar el nombre de Pedro Sánchez, Rubiales reacciona con rechazo: "No me compare con Pedro Sánchez para nada. Invocar la presunción de inocencia es una cosa y todos tenemos derecho, pero yo aquí lo hago con pruebas". Aclarando que nunca fueron amigos: "Nos hemos intercambiado mensajes porque era le Presidente del Gobierno y yo de la Federación. Yo no me puedo comparar con alguien que ha dicho que no pactaría una amnistía y lo ha hecho, jamás quiero que se me compare con este señor".

A la pregunta de Miquel Valls por su carácter complicado, Rubiales responde: "No tengo un mal carácter, soy una persona cercana, cariñosa. Tener que aguantar difamaciones todo el rato no es sencillo".

Cristóbal Soria le planta cara

Cristóbal Soria, con el que ha protagonizado varios desencuentros en el pasado, es muy crítico con Luis Rubiales: "Has sido condenado por un beso no consentido, por una agresión sexual. Desde el cariño te digo que sigues sin llamar a Jenni Hermoso, ella se ha sentido ofendida, se ha sentido mal, deberías de haberla llamado, pídele perdón". Sin embargo Rubiales insiste en su argumento de siempre, pidió permiso a la futbolista: "Eso no va a ocurrir, yo la pregunté y ella me dijo vale, y ella y yo lo sabemos. Hablas de una sentencia que no es firme, esa sentencia es injusta, no hay una intención sexual en ese beso, es un beso de alegría como el que puede dar un lotero cuando has ganado 10 millones de euros".

Luis Rubiales, a pesar de su condena, no recula y continúa hablando por Jenni y defendiéndose con ataques: "Yo sigo pensando que me equivoqué y sigo pensando, pero lo sigue pensando también Jenni, que no hubo nada de nada, porque ella fue la que cambio de versión, yo no, ella sabe perfectamente que yo la pregunté y me dijo vale. Tengo fe en que se haga justicia y cuando llegue al Supremo se determine que no hubo carácter sexual".

