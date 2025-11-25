11 familias, contra un prostíbulo instalado en su bloque: "Es como si estuvieras viendo una película porno debajo de casa"

Entre gemidos, vómitos, ruidos y fiestas. Así viven los vecinos de este bloque de Collado Villalba. Los 11 pisos del edificio aseguran llevar tres años soportando la actividad de un presunto prostíbulo instalado en uno de los pisos. Según relatan, la propietaria alquiló la vivienda sin saberlo a una mujer que después la habría reconvertido en un piso con tres habitaciones para la explotación sexual.

Los vecinos, hartos, han colocado carteles en el portal advirtiendo de que quienes accedan al piso serán grabados, con la esperanza de espantar a los clientes y reducir el trasiego constante.

“Abren a mis hijos pensando que son clientes”

Maite, que vive justo encima del inmueble, describe la situación como “insostenible”: “Las camas suenan a todas horas, es como si estuvieras viendo una película porno, pero debajo de tu casa”, lamenta.

Conchi, que vive con hijos menores, detalla el impacto diario: “Se creen que mi hijo es un cliente. Vemos entrar a hombres y cuando han abierto la puerta se veía lleno de camas, luces de neón… salen semidesnudas”, relata con indignación.

Escenas desagradables en el rellano

Los testimonios vecinales hablan de situaciones extremas. “A veces llegan completamente ebrios”, asegura una residente. Pilar relata uno de los episodios más desagradables: “Me encontré a un tío que acababa de orinar, tirado en el suelo”.

Los residentes aseguran haber “perdido el derecho a la intimidad”: “Salgo con la perra y tengo miedo”, denuncia una vecina. Además, temen que en el piso pueda existir tráfico de drogas, aunque no disponen de pruebas, solo de la “entrada y salida constante de desconocidos a horas intempestivas”.

“¿Convivencia sana? ¿Encontrarme borrachos meando en mi felpudo?”

Miriam vive pared con pared y afirma que la convivencia es imposible: “¿Es sano salir de mi casa y aguantar a gente desconocida?”, protesta. El malestar es compartido. En una conversación entre varias vecinas, expresan su hartazgo: “A ver si se van a montar esos números en las viviendas de los jueces. Para eso sí ha habido prisa. Un poco de solidaridad. Estamos viviendo una situación vomitiva”, dicen. “Vivimos 11 familias con niños y adolescentes. Lo soportamos todo el día y toda la noche. Abren la puerta a mis hijos pensando que son clientes. No podemos dormir”.

Los vecinos exigen una solución inmediata. Aseguran que se les ha prometido que se intentará “agilizar” la intervención, pero reclaman acciones urgentes:“Ya está bien”.

