Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

El pan de ajo (siempre que te guste el ajo) es un acompañamiento delicioso que combina con todo. Y que sepas que siempre puedes hacer tu propia versión agregando hierbas o especias que sean de tu gusto.

Ingredientes, para 4 personas

24 sardinas

20 pimientos verdes de Gernika

1 barra de pan

2 dientes de ajo

Harina

3 huevos batidos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Sardinas rebozadas | antena3.com

Elaboración

Corta el pan en 4 trozos de unos 6 centímetros. Corta cada trozo en 3 rebanadas dejándolas unidas por la base y colócalas sobre la bandeja del horno.

Pela los dientes de ajo, trocéalos, ponlos en el mortero y májalos bien. Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado. Mezcla bien y unta los cortes y la parte exterior de los trozos de pan. Introduce la bandeja en el horno y hornea los panes a 180º durante 10 minutos.

Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado | antena3.com

Limpia las sardinas, retirándoles las escamas, las cabezas y las tripas. Ábrelas, retírales la espina central y sazónalas.

Calienta una sartén con abundante aceite. Pasa las sardinas por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén (a tandas) y fríelas brevemente por los 2 lados.

Pasa las sardinas por harina y huevo batido | antena3.com

Calienta otra sartén con 6 cucharadas de aceite. Introduce los pimientos y fríelos a tu gusto (durante 6-8 minutos).

Introduce los pimientos y fríelos | antena3.com

Sirve 6 sardinas, 6 pimientos y unos trozos de pan de ajo en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.