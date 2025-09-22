Para 4 personas
Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano
Esta receta de sardinas rebozadas lo tiene todo para triunfar con poco trabajo y también poco gasto. Además es una temporada buenísima de sardinas.
El pan de ajo (siempre que te guste el ajo) es un acompañamiento delicioso que combina con todo. Y que sepas que siempre puedes hacer tu propia versión agregando hierbas o especias que sean de tu gusto.
Ingredientes, para 4 personas
- 24 sardinas
- 20 pimientos verdes de Gernika
- 1 barra de pan
- 2 dientes de ajo
- Harina
- 3 huevos batidos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Corta el pan en 4 trozos de unos 6 centímetros. Corta cada trozo en 3 rebanadas dejándolas unidas por la base y colócalas sobre la bandeja del horno.
Pela los dientes de ajo, trocéalos, ponlos en el mortero y májalos bien. Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado. Mezcla bien y unta los cortes y la parte exterior de los trozos de pan. Introduce la bandeja en el horno y hornea los panes a 180º durante 10 minutos.
Limpia las sardinas, retirándoles las escamas, las cabezas y las tripas. Ábrelas, retírales la espina central y sazónalas.
Calienta una sartén con abundante aceite. Pasa las sardinas por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén (a tandas) y fríelas brevemente por los 2 lados.
Calienta otra sartén con 6 cucharadas de aceite. Introduce los pimientos y fríelos a tu gusto (durante 6-8 minutos).
Sirve 6 sardinas, 6 pimientos y unos trozos de pan de ajo en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.
