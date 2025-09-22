Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

Esta receta de sardinas rebozadas lo tiene todo para triunfar con poco trabajo y también poco gasto. Además es una temporada buenísima de sardinas.

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

Publicidad

El pan de ajo (siempre que te guste el ajo) es un acompañamiento delicioso que combina con todo. Y que sepas que siempre puedes hacer tu propia versión agregando hierbas o especias que sean de tu gusto.

Ingredientes, para 4 personas

  • 24 sardinas
  • 20 pimientos verdes de Gernika
  • 1 barra de pan
  • 2 dientes de ajo
  • Harina
  • 3 huevos batidos
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Sardinas rebozadas
Ingredientes Sardinas rebozadas | antena3.com

Elaboración

Corta el pan en 4 trozos de unos 6 centímetros. Corta cada trozo en 3 rebanadas dejándolas unidas por la base y colócalas sobre la bandeja del horno.

Pela los dientes de ajo, trocéalos, ponlos en el mortero y májalos bien. Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado. Mezcla bien y unta los cortes y la parte exterior de los trozos de pan. Introduce la bandeja en el horno y hornea los panes a 180º durante 10 minutos.

Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado
Vierte 4 cucharadas de aceite y un poco de perejil picado | antena3.com

Limpia las sardinas, retirándoles las escamas, las cabezas y las tripas. Ábrelas, retírales la espina central y sazónalas.

Calienta una sartén con abundante aceite. Pasa las sardinas por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén (a tandas) y fríelas brevemente por los 2 lados.

Pasa las sardinas por harina y huevo batido
Pasa las sardinas por harina y huevo batido | antena3.com

Calienta otra sartén con 6 cucharadas de aceite. Introduce los pimientos y fríelos a tu gusto (durante 6-8 minutos).

Introduce los pimientos y fríelos
Introduce los pimientos y fríelos | antena3.com

Sirve 6 sardinas, 6 pimientos y unos trozos de pan de ajo en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados

¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados

“¡Que calor me está entrando!”: los nervios de Susana Saborido ante esta difícil decisión

“¡Que calor me está entrando!”: los nervios de Susana Saborido ante esta difícil decisión

Soto Ivars
Suceso

Soto Ivars, ante el descubrimiento de un cadáver tras el atropello de un tren a una vaca: "El mayor éxito del ministro de Transportes"

¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!
mejores momentos

Un arranque espectacular: ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!

Obesidad infantil.
Obesidad infantil

Cuando no llega para pescado y verduras: dos millones de niños españoles son obesos o tienen sobrepeso

Se trata del 34% de los más jóvenes. Es una epidemia con todos los rasgos de una enfermedad crónica. La obesidad en la niñez deriva en enfermedades graves en la edad adulta.

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.
Almeida

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida: "Me decepciona que el presidente del Gobierno siga acudiendo mediante testaferros a Waterloo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sincera en Espejo Público con Susanna Griso. Desde la guerra en Gaza hasta la estrategia de Puigdemont y las negociaciones de Pedro Sánchez, Almeida no ha esquivado ningún tema y deja mensajes muy duros contra el Gobierno.

Limpiar cristales

Limpiar cristales sin dejar huella: estos son los trucos que harán tu rutina de limpieza más sencilla

Cándido Méndez y Martínez- Almeida

La advertencia de Cándido Méndez a José Luis Martínez- Almeida: "La polarización trae la paralización"

Susanna Griso en Espejo Público.

Ana, una mujer maltratada afectada por los fallos de las pulseras: "Mi ex las rompía y las apagaba cuando quería"

Publicidad