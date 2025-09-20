El encuentro de Karlos Arguiñano con Robert Redford: "Nos reímos muchísimo"

Esta semana hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Robert Redford, uno de los actores más conocidos del cine de Hollywood.

Motivo por el que Karlos Arguiñano nos ha contado con todo detalle el encuentro que tuvo con el actor años atrás, cuando estaba de viaje con unos amigos en Washington.

Ocurrió en el mismo hotel en el que se hospedaban y Arguiñano asegura que "se rieron muchísimo". No te pierdas la historia completa.