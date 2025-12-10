Antena3
¿Cómo alegra Karlos Arguiñano las patatas fritas? El truco infalible que lo cambia todo

Karlos Arguiñano sabe cómo convertir un plato sencillito en algo espectacular, con toque y lleno de sabor.

Introduce las patatas en la sartén y fríelas

Las patatas fritas son un acompañamiento increíble para cualquier receta que se precie, pero ya sabes que lo mejor es consumirlas con moderación porque son una gran fuente de hidratos de carbono.

Karlos Arguiñano las ha usado como acompañamiento de la receta de Cordon Bleu y les ha otorgado un toque de honor.

"Os doy una pista sobre cómo alegrar las patatas fritas", afirma el cocinero con este truco infalible que no pasará desapercibido. ¡Toma nota y disfruta con este truco de cocina!

