Arguiñano confiesa la razón por la que "quiere homenajear a las mujeres con la menestra" que ha elaborado
El cocinero ha sido muy claro al expresar la razón por la que quiere homenajear a las mujeres, "los hombres aparte", con esta receta de menestra de verduras.
Cuando cocina, Karlos Arguiñano siempre tiene un mensaje de cariño para alguien. Muchas veces lo hemos visto saludar a "toda esa gente que le ve desde los hospitales y que se están recuperando de algo", o a cualquier gremio de trabajadores.
Pero en esta ocasión, el cocinero ha expresado de forma rotunda su "homenaje a todas las mujeres" con la receta de menestra de verduras. Y apostilla: "A las mujeres, los hombres aparte".
Arguiñano ha confesado en el vídeo la razón por la que ha tenido este bonito gesto con "las mujeres". ¡No te lo pierdas!
