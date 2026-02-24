Cuando el sueldo se acaba el día 20: lo que "no me puedo permitir a pesar de tener trabajo"

No poder comprarse un segundo par de zapatos, algo de ropa nueva o llenar la nevera. Esta situación no es inusual ni propia exclusivamente de la marginalidad. El perfil descrito corresponde a personas con un trabajo indefinido, con una nómina, con un negocio. Una máxima de la Economía sostiene que para tener salud financiera hay que destinar un máximo del 50% a los gastos básicos, un 30% a lo prescindible y un 20% al ahorro. Todos estos objetivos son inalcanzables para los trabajadores que participan en este reportaje. Cocineros, dependientes, peluqueros, camareras de hotel… así se agota un sueldo el día 20. Así es la "ansiedad financiera".

"No me lo puedo permitir. Te digo la verdad"

Josué es cocinero y desde que volvió a vivir a casa de sus padres puede respirar un poco más. Gana 1.400 euros al mes, pero si quisiera comprarse algo de ropa o un par de zapatos, "lo tendría que planificar". Diego llena con escombros un contenedor de la obra en la que está trabajando y para un momento para contestarnos: "todo lo que gano es para el alquiler y la comida". Ni piensa en gastar algo en ropa o calzado. En cuanto a salir a cenar un viernes… "no, no me lo puedo permitir. Te lo digo de verdad".

Comprar con el sueldo la carne y el pescado, y el resto en la "cola del hambre"

Los precios de la vivienda y la alimentación se han convertido en un obstáculo para seguir ejerciendo de clase media. Por eso hablamos de pobreza laboral. Cheyene es una madre madrileña veinteañera. Gana unos 700 al mes en el trabajo a media jornada que ha podido conseguir como camarera de piso en un hotel. Vive con los suegros y de su sueldo dedica más de cien a comprar carne y pescado. El resto de la alimentación lo consigue en una "cola del hambre" de la Fundación Madrina: "No llega", es el resumen de su situación. Antonio es voluntario en este reparto y nos lo confirma: "Este caso no es excepcional. Viene mucha gente con nómina a pedir comida. Algunos incluso con dos trabajos". La regla del 50-30-20 salta por los aires.

