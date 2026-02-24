Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'

Siguiendo los pasos de su padre, Julio Benítez comenzó a torear en 2004. Una profesión que ha marcado profundamente su familia y que lleva con mucho orgullo.

Julio Benítez

Publicidad

Julio es el hijo de Manuel Benítez, el torero conocido como 'El Cordobés'. Un apellido que ha marcado su carrera, ya que en 2004 decidió seguir los pasos de su padre y lanzarse a los ruedos.

Criado en una familia de toreros, Julio Benítez se educó en la presión, el esfuerzo... y la fama. Ser el hijo de 'El Cordobés' fue una etiqueta que tuvo sus inconvenientes, pero también sus ventajas y que Julio siempre ha llevado con orgullo.

Hoy, Julio Benítez nos adentra en su familia y nos cuenta qué supuso su padre para la sociedad española y el mundo de los toros. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Julio Benítez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

¡A un segundo de perderlo todo! Laura resuelve un panel exprés in extremis

¡A un segundo de perderlo todo! Laura resuelve un panel exprés in extremis

Sin techo en el parque del Oeste.
Campamentos ilegales

Carlos, un 'sintecho' en el parque del Oeste: "Pido perdón a los vecinos pero no nos pueden meter a todos en el mismo saco"

Edgar, movilidad reducida
Civismo

Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández
Mejores momentos | 24 de febrero

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

“Yo esperaba que fuese una canción como las de las fiestas de los pueblos”, la afirmación del presentador ha desencadenado una verdadera verbena en La ruleta.

Carla Barber siembra la polémica con un nuevo vídeo.
Polémica en redes

Carla Barber compara sus críticas en redes con el rechazo "a los homosexuales y a las personas de color"

La influencer Carla Barber se encuentra en el centro de la polémica después de unas declaraciones en las que contaba la gran cantidad de impuestos que paga con su trabajo.

Lenguado con espinacas

Lenguado con espinacas: una receta de Arguiñano sencilla, ligera y enriquecida para cuidar tu cuerpo

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Con trabajo y en las colas del hambre

Cuando el sueldo se acaba el día 20: lo que "no me puedo permitir a pesar de tener trabajo"

Publicidad