A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'
Siguiendo los pasos de su padre, Julio Benítez comenzó a torear en 2004. Una profesión que ha marcado profundamente su familia y que lleva con mucho orgullo.
Julio es el hijo de Manuel Benítez, el torero conocido como 'El Cordobés'. Un apellido que ha marcado su carrera, ya que en 2004 decidió seguir los pasos de su padre y lanzarse a los ruedos.
Criado en una familia de toreros, Julio Benítez se educó en la presión, el esfuerzo... y la fama. Ser el hijo de 'El Cordobés' fue una etiqueta que tuvo sus inconvenientes, pero también sus ventajas y que Julio siempre ha llevado con orgullo.
Hoy, Julio Benítez nos adentra en su familia y nos cuenta qué supuso su padre para la sociedad española y el mundo de los toros. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
