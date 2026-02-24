Carlos, un 'sintecho' en el parque del Oeste: "Pido perdón a los vecinos pero no nos pueden meter a todos en el mismo saco"

Lo que comenzó el verano pasado con apenas diez personas instaladas en tiendas de campaña se ha convertido en un fenómeno mucho mayor. El Parque del Oeste, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid, alberga hoy más de seis asentamientos diferenciados repartidos a lo largo de sus más de 60 hectáreas.

Nuestra compañera María Mateo ha recorrido la zona durante las últimas horas y ha podido comprobar sobre el terreno la magnitud de la situación. Según los cálculos realizados tras hablar con residentes y vecinos, podrían estar viviendo aquí alrededor de 120 personas. En muchas de las tiendas conviven dos ocupantes, lo que multiplica rápidamente la cifra y evidencia el crecimiento del asentamiento en menos de un año.

“Hace un año éramos unas 60 personas… ahora es un caos”, reconoce uno de los propios residentes. Muchos de ellos aseguran que han llegado tras perder el empleo, no poder pagar una habitación o quedarse fuera del sistema de ayudas sociales. Algunos admiten además problemas de adicciones que complican todavía más su situación.

La paradoja es evidente: a escasos metros, el precio de la vivienda alcanza los 11.000 euros por metro cuadrado, mientras decenas de personas malviven entre lonas, plásticos y sacos de dormir, sin agua corriente ni condiciones mínimas de salubridad.

Vecinos alarmados: “La situación es insostenible”

La preocupación vecinal ha ido en aumento en los últimos meses. “He visto a una chica y a un chico pinchándose en el parque”, denuncia una residente. Otro vecino es contundente: “Se ha convertido en un nuevo hogar para más de 60 personas toxicómanas y sin techo”.

Entre quienes ocupan las tiendas, algunos reconocen el deterioro que provoca el consumo de drogas. “Hay gente coja y de todo… por la droga”, explican.

Los vecinos hablan de inseguridad, suciedad y conflictos puntuales, y reclaman una intervención urgente de las administraciones. Mientras tanto, el Parque del Oeste refleja el contraste más duro de la capital: exclusividad inmobiliaria frente a exclusión social, en pleno corazón de Madrid.

"Salí de prisión y después de dar muchas vueltas acabé aquí"

Carlos lleva 4 años asentado en una tienda de campaña de esta zona. Les daban 5 días para levantar las tiendas pero cuenta que hoy les han desalojado porque van a limpiar.

Lleva en este parque 4 años. Salió de prisión en 2014 y después de recorrer distintos lugares acabó aquí. "Pidiendo pude tener para una tienda pequeñita y bueno, aquí estoy".

Carlos tiene 55 años y no encuentra trabajo. Siempre ha estado en tiendas de campaña porque "los cartones se mojan y es muy difícil pasar los inviernos". Pide perdón a los vecinos que se quejan de su presencia en el lugar. Reconoce que hay mucha gente que se droga, bebe y se emborracha. "No veo bien que a todos nos metan en el mismo saco", lamenta.

Cuando se le acabó el paro de excarcelación buscó un empleo pero le fue imposible encontrar un trabajo. Es oficial de primera de albañilería, alicatador y soldador pero no encuentra a nadie que le dé una oportunidad en el mercado laboral.

