Mejores momentos | 24 de febrero
¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández
“Yo esperaba que fuese una canción como las de las fiestas de los pueblos”, la afirmación del presentador ha desencadenado una verdadera verbena en La ruleta.
Se ha desatado la auténtica fiesta en La ruleta de la suerte con la improvisación de Chema, el pianista de la banda del programa.
E primer panel de La ruleta esconde un verso de una canción que Jorge Fernández esperaba que fuese como las que tocan en las fiestas patronales de los pueblos.
Sin embargo, el tema ha resultado ser diferente a lo que todos esperaban, porque cuando piensas en fiestas de pueblo, prácticamente todo el mundo comienza a cantar ‘Paquito el chocolatero’.
Tienes que ver la ‘decepción’ de Jorge Fernández al escuchar este tema tan diferente y la felicidad del presentador ante la improvisación de la banda.
