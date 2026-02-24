Antena3
Mejores momentos | 24 de febrero

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

“Yo esperaba que fuese una canción como las de las fiestas de los pueblos”, la afirmación del presentador ha desencadenado una verdadera verbena en La ruleta.

Se ha desatado la auténtica fiesta en La ruleta de la suerte con la improvisación de Chema, el pianista de la banda del programa.

E primer panel de La ruleta esconde un verso de una canción que Jorge Fernández esperaba que fuese como las que tocan en las fiestas patronales de los pueblos.

Sin embargo, el tema ha resultado ser diferente a lo que todos esperaban, porque cuando piensas en fiestas de pueblo, prácticamente todo el mundo comienza a cantar ‘Paquito el chocolatero’.

Tienes que ver la ‘decepción’ de Jorge Fernández al escuchar este tema tan diferente y la felicidad del presentador ante la improvisación de la banda.

El coordinador federal de Izquierda Unida ha dado nuevas pistas sobre el proyecto político en el que está inmersa su formación junto con otras tres. Una unión de izquierdas que busca unir fuerzas y no quedar diluido el voto de los partidos de izquierdas al presentarse por separado.

Natasha Ivzhenko salió de Ucrania con sus dos hijos poco después de que empezara la guerra. Cuatro años después cuenta cómo es su vida y cómo siguen quienes conviven día a día con las explosiones.

