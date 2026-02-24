Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa

Los encapuchados entraron a robar en una pastelería pero no consiguieron llevarse el botín. Dos agentes de la Policía Local los pillaron in fraganti.

Una ladrona se esconde en el congelador de la pastelería

Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Cintia Martí
Publicado:

Una pastelería de Terrassa ha sido víctima de un robo de película. En la madrugada del 20 de febrero, dos encapuchados accedieron al establecimiento rompiendo un ventanal. Las cámaras de seguridad captaron cómo, ya dentro, uno de los ladrones localiza la caja registradora, la arranca de cuajo y trata de escapar por la ventana.

El caco queda, durante segundos, atrapado entre las rejas hasta que consigue salir. Sin embargo, y a pesar de varios intentos, no logra sacar el botín por el ventanal. Es ahí cuando la otra ladrona, que seguía rebuscando por la pastelería, trata de ayudarle desde dentro del local.

Durante minutos, ambos forcejan, sin éxito, para conseguir sacar el botín entre las rejas, mientras suena la alarma del establecimiento. Poco después, las cámaras de seguridad captan como dos agentes de la Policía Local se personan en la pastelería y pillan in fraganti a uno de los ladrones, que ya se encontraba en el exterior.

Dentro todavía quedaba la otra ladrona que, al percatarse de la presencia de los agentes, decide esconderse en el congelador de la pastelería, a -18 grados. Estuvo durante 13 minutos en su interior hasta que optó por cobijarse en el baño, donde finalmente la Policía la localizó.

El robo más torpe acabó entre rejas y hielo

Las propietarias de la pastelería, alertadas por la empresa de seguridad, vieron en directo, a través de las cámaras, cómo se producía el robo. Aseguran que fueron ellas quienes alertaron a los agentes de que, además del ladrón que ya habían localizado en el exterior, todavía quedaba una persona en el interior.

Un robo frustrado en el que, a pesar de no haber conseguido llevarse el botín, los ladrones dejaron importantes desperfectos en la pastelería, que tuvo que cerrar durante dos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)

Publicidad

Sociedad

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista en Melilla

Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista en el paseo marítimo de Melilla

Una ladrona se esconde en el congelador de la pastelería

Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 24 de febrero de 2026

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)
Granada

Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

Los príncipes de Asturias inauguran el Instituto Cervantes en Sao Paulo
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 24 de febrero?

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
León

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

La mujer de 64 años apareció muerta en el cauce del río Luna después de varios días de búsqueda.

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska
Agresión sexual

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Policías nacionales y guardias civiles creen que las explicaciones sobre la gestión del caso de la querella por agresión sexual contra el DAO han sido insuficientes.

Artefacto localizado en un municipio de Toledo

Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Colapso en Chamartin

El 90% de los españoles vive en el 2,6% del territorio: así estallan las costuras del país

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Publicidad