Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa

Una pastelería de Terrassa ha sido víctima de un robo de película. En la madrugada del 20 de febrero, dos encapuchados accedieron al establecimiento rompiendo un ventanal. Las cámaras de seguridad captaron cómo, ya dentro, uno de los ladrones localiza la caja registradora, la arranca de cuajo y trata de escapar por la ventana.

El caco queda, durante segundos, atrapado entre las rejas hasta que consigue salir. Sin embargo, y a pesar de varios intentos, no logra sacar el botín por el ventanal. Es ahí cuando la otra ladrona, que seguía rebuscando por la pastelería, trata de ayudarle desde dentro del local.

Durante minutos, ambos forcejan, sin éxito, para conseguir sacar el botín entre las rejas, mientras suena la alarma del establecimiento. Poco después, las cámaras de seguridad captan como dos agentes de la Policía Local se personan en la pastelería y pillan in fraganti a uno de los ladrones, que ya se encontraba en el exterior.

Dentro todavía quedaba la otra ladrona que, al percatarse de la presencia de los agentes, decide esconderse en el congelador de la pastelería, a -18 grados. Estuvo durante 13 minutos en su interior hasta que optó por cobijarse en el baño, donde finalmente la Policía la localizó.

El robo más torpe acabó entre rejas y hielo

Las propietarias de la pastelería, alertadas por la empresa de seguridad, vieron en directo, a través de las cámaras, cómo se producía el robo. Aseguran que fueron ellas quienes alertaron a los agentes de que, además del ladrón que ya habían localizado en el exterior, todavía quedaba una persona en el interior.

Un robo frustrado en el que, a pesar de no haber conseguido llevarse el botín, los ladrones dejaron importantes desperfectos en la pastelería, que tuvo que cerrar durante dos días.

