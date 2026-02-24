La preocupación y el desconcierto han marcado las primeras palabras de la madre de los Gemeliers, Eva Morilla, tras la agresión sufrida por sus hijos. "Imagínate, preocupada… además, enterarte casi por las noticias", confesaba a los micrófonos de Gtres, explicando que ninguno de los hermanos le avisó en un primer momento.

Jesús y Daniel Oviedo, de 'Gemeliers' | GTRES

Según la madre, fue su hijo mayor, Juan Carlos, quien decidió llamarla justo antes de que la información fuese publicada: "No me dijeron nada. Me llamó el mayor, para que no me preocupara", explicaba todavía impactada por la forma en la que conoció lo que le había pasado a sus hijos.

Sobre el ataque, asegura que, por lo que ha podido saber hasta ahora, todo comenzó con insultos. "A ellos los insultan porque sí", lamentaba, reconociendo que es una situación a la que, desgraciadamente, están acostumbrados, aunque recalca que "no debería de ser normal". Tal y como le han contado, los agresores comenzaron atacando a una de las novias y a un amigo, y fue entonces cuando los hermanos intervinieron y la situación se descontroló.

Madre de los Gemeliers hablando con la prensa | Gtres

Los artistas tuvieron que permanecer doce horas en el hospital, aunque posteriormente volvieron debido a vómitos y mareos. Además, Jesús está recién operado y ha sufrido molestias en un ojo tras la agresión: "Esta mañana han estado otra vez porque seguían con vómitos y mareos", detallaba su madre.

Los presuntos agresores han sido identificados gracias a unas grabaciones realizadas en el momento de los hechos. "Sí, han sido identificados", confirmaba, dejando claro que el asunto ya está en manos de abogados.

Uno de los Gemeliers reflexiona sobre el accidente que vivió: "Son situaciones que nos marcan para siempre" | Europa Press

A nivel emocional, no oculta cuánto le ha afectado esta brutal agresión a sus hijos: "Ellos bien no están", confesaba. Ahora la familia, estará unida, dándoles apoyo y esperando noticias de los abogados: "Esperemos que esto sirva para que no vuelva a suceder".