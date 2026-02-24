“¿Estáis locos o qué?”: El Desafío pone a Daniel Illescas un reto extremo

Roberto Leal ha avisado que el octavo programa de El Desafío viene cargado de retos no aptos para cobardes.

Daniel Illescas no se puede creer el desafío que le han puesto por delante, no sólo tendrá que demostrar su fortaleza física en el columpio, sino que tendrá que hacerlo pasando por el fuego.

“¿Estáis locos o qué?” les ha dicho el influencer al ver la prueba extrema a la que se tiene que enfrentar. No te pierdas un programa cargado de emociones y números inolvidables el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.