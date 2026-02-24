Publicidad
En Tierra lejana
Cihan lleva al límite a los Baybars con una granada y estalla un escándalo familiar
Cihan irrumpe en la mansión Baybars con una granada, forzando revelaciones explosivas sobre posibles traiciones dentro de su propia familia.
Cansado de hostilidades, Cihan pone a Nadim y a Demir al borde de la muerte con una granada en mano, exigiendo respuestas y sembrando el pánico entre sus enemigos. Nadim, presionado, apunta a Ecmel, el tío de Cihan, como instigador de los ataques que sufren, desatando una profunda crisis de confianza y poniendo en jaque los lazos familiares.
Esta confesión no solo sorprende a Cihan, que no esperaba a su propio pariente como enemigo, sino que introduce una nueva trama de traición que amenaza con dividir a los Albora desde dentro. La duda se instala: ¿es Ecmel realmente responsable o parte de un plan mayor de los Baybars?