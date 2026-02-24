¿Tienes más de 65 años y quieres ser modelo? En Málaga es posible: “Era mi sueño"

En Málaga, la moda no entiende de edad ni de tallas. Un año más, los mayores tienen la oportunidad de triunfar en la pasarela. Los únicos requisitos: tener más de 65 años, disponibilidad para asistir a los ensayos y una actitud positiva. No faltan candidatos: hasta 166 personas (137 mujeres y 29 hombres) se han inscrito en el casting que se ha celebrado este lunes en un hotel de la ciudad.

Mari Pepa, de 67 años, lo tiene claro. “Es mi sueño, pero nunca pensé poder hacerlo realidad”, nos cuenta. Es la segunda vez que participa y asegura que la experiencia es indescriptible. “Maravillosa, como coger el cielo con las manos. Es como estar en una nube porque ves que te aplauden”, describe, emocionada. Para Inma, de 65, es su primera vez y reconoce que, al principio, le ha costado hacer el casting: “Te pones nerviosa porque hay mucha gente mirando, pero después nada, hay que andar normal, como tú eres y ya está”.

Antonio, 77 años: “Pienso que de aquí a París”

Los hay que viven esta experiencia en pareja, como el matrimonio formado por María (75) y Antonio (77). Es el tercer año que participan. Ella asegura que sigue poniéndose nerviosa, pero merece la pena. “Es algo increíble, ya solo con ponerme los tacones que no suelo usar, siento que estoy viva y llena de ilusión”, nos cuenta.

Para esta modista de profesión, disfrutar de la moda desde el otro lado es un sueño cumplido: “Por mi altura nunca he podido, me faltaban 8 centímetros más”, apunta. También lo es para su marido, Antonio, que no tiene techo al describir la ilusión de subirse al escenario: “Yo pienso que de aquí voy ya a París”, bromea.

El desfile se celebrará el 28 de abril a las 19.00 horas, en la plaza de la Constitución. En él, los mayores seleccionados lucirán vestuario y complementos que ceden las diferentes empresas malagueñas que participan, así como peluquería y maquillaje. El jurado está compuesto por un representante de cada firma colaboradora. Carlos Bautista, de Impecable Moda, insiste en que da igual la edad y la talla. Lo importante, dice, es tener espíritu joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.