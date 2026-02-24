Carla Barber compara sus críticas en redes con el rechazo "a los homosexuales y a las personas de color"

Carla Barber se siente amenazada tras su último post en redes sociales. La ex miss España y médico estética presumía en su cuenta de Instagram de un alto ritmo de trabajo que le llevaba a pagar muchos impuestos. "Hay muchísimos impuestos que pagar, porque yo pago religiosamente y no quiero dejar de pagarlos, quiero que se usen adecuadamente para lo que se tienen que usar", solicitaba Barber mientras se grababa andando por el aeropuerto.

Después de estas declaraciones Carla ha recibido multitud de mensajes en sus perfiles de redes sociales de quienes criticaban que hablara así de la recaudación tributaria. Ha sido tal el aluvión de mensajes a los que ha tenido que hacer frente que comparaba su situación con la que vivieron hace años "los homosexuales y la gente de color". "Es muy fuerte leer cosas con tanto odio, esto me recuerda cuando en el pasado se iba contra las personas homosexuales o las personas de color. Ahora se va contra las personas que no son socialistas o comunistas. Si no tienes una ideología de izquierdas van a por ti", recriminaba la influencer.

"Es mejor no generar contenido"

La colaboradora de Espejo Público Pilar Vidal comentaba que muchas veces se producían estas situaciones porque esta tipo de personajes públicos "tienen que generar mucho contenido y es imposible no meter la pata". "Es mejor no generar contenido", concluía.

"Temo por la seguridad y la de mis hijas"

Violeta Mangriñán es otra de las influencers que está recibiendo una ola de críticas en las redes sociales estos días. La joven compartió una imagen de un plato de jamón con dos cervezas en la que felicitaba el 'Ramadán' de forma publicaba. Un comentario cargado de ironía que no ha gustado nada a muchos usuarios que lo han calificado como una falta de respeto hacia la comunidad musulmana. Entre estas críticas también ha habido amenazas hacia sus hijas. Tras las amenazas anunciaba que iba a contratar seguridad privada.

La periodista Gema López cree que lo que debería de hacer Violeta es denunciarlo ante las autoridades. "Contratar seguridad privada y comentarlo públicamente es volverse a dar publicidad y querer hacerse la víctima", concluía.

