Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

Edgar afirma que le ocurre con una frecuencia de unas tres veces por semana. Es un joven con movilidad reducida. Su situación le hace necesitar de una silla de ruedas motorizada para poder desplazarse y también le ha llevado a vivir situaciones inverosímiles en las que es víctima de la falta de educación y del comportamiento incívico por parte de otros usuarios del transporte público. Hay quien ha llegado a manifestar una agresividad excesiva contra él, que apenas puede moverse.

En las imágenes que él mismo grabó y publicó en sus redes sociales se puede ver cómo varios miembros de la seguridad del Cercanías de Madrid tratan de hacerle entender a una madre joven que se ha colado y saltado el orden de prioridad que establece la normativa para los ascensores de sus instalaciones. Los carteles, con dibujos muy fáciles de entender, dispuestos en la entrada, así lo demuestran. Ella, lejos de seguir las indicaciones para salir, siguió en sus trece; su carrito y su bebé no se moverían del interior del ascensor. No parecía comprender que una persona en silla de ruedas tenía preferencia, sobre todo si esperaba antes que ella.

"Falta de humanidad"

Los dos últimos incidentes -muy similares-, los ha sufrido en días consecutivos y en el mismo lugar. En este caso dos madres con niños muy pequeños en sendos carritos, que no comprenden los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las personas con diversidad funcional.

"El día anterior tuvimos un problema mucho más grave que ese, porque la señora se puso muy agresiva", explicaba Edgar. Hasta el punto de tratar de agredir a la mujer que acompañaba al joven y a los mismos trabajadores de seguridad.

Incívicos cortos de entendederas

En ocasiones algunas personas parecen expertas en convertir situaciones aparentemente insignificantes en mucho más. Resignado a su, en más ocasiones de las deseables, desafortunado día a día, Edgar explica cómo este conflicto que habría quedado resuelto en menos de un minuto con un cordial 'buenos días, suba usted que nosotros esperamos', tardó en resolverse más de 25 minutos. Se ve que la poco ejemplar madre no llevaba tanta prisa.

El joven solicitaba por último en Espejo Público una mayor difusión de su situación, y la de miles de otros ciudadanos que a diario se dan de bruces con barreras arquitectónicas, y por lo visto también de modales.

Las reacciones en plató eran tanto de indignación como críticas con el comportamiento de la mujer, que catalogaban como falto de humanidad, de empatía, o de respeto por la autoridad.

