Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista en el paseo marítimo de Melilla

Dos agentes de la Guardia Civil han logrado estabilizar y salvar la vida de un ciclista de 58 años que entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte en el paseo marítimo de Horcas Coloradas, en Melilla.

Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron en la mañana del sábado, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que transitaba por la zona observó a un hombre tendido en el suelo, inconsciente e inmóvil junto a su bicicleta.

Los agentes lograron reanimar al hombre

Ante la falta de respuesta a los estímulos y la gravedad de la situación, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre reaccionó con una bocanada de aire tras las primeras maniobras y logró recuperar sus constantes vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios, que terminaron de estabilizarlo y lo trasladaron al Hospital Universitario.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha agradecido la "rápida intervención" de los guardias civiles y ha destacado su "profesionalidad y humanidad". Ha aplaudido la actuación de los agentes, asegurando que "nos sirven para recordar que detrás de cada uniforme hay personas comprometidas, preparadas y dispuestas a actuar en segundos cuando más se necesita". Ha subrayado que "esa rapidez ha marcado la diferencia", asegurando que la ciudad "puede sentirse orgullosa" de la actuación de los agentes.

