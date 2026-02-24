Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Melilla

Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista en el paseo marítimo de Melilla

El hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte en el paseo marítimo de Horcas Coloradas, en Melilla.

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista en Melilla

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista en Melilla

Publicidad

Irene Rodríguez | Paula Hidalgo
Publicado:

Dos agentes de la Guardia Civil han logrado estabilizar y salvar la vida de un ciclista de 58 años que entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte en el paseo marítimo de Horcas Coloradas, en Melilla.

Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron en la mañana del sábado, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que transitaba por la zona observó a un hombre tendido en el suelo, inconsciente e inmóvil junto a su bicicleta.

Los agentes lograron reanimar al hombre

Ante la falta de respuesta a los estímulos y la gravedad de la situación, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre reaccionó con una bocanada de aire tras las primeras maniobras y logró recuperar sus constantes vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios, que terminaron de estabilizarlo y lo trasladaron al Hospital Universitario.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha agradecido la "rápida intervención" de los guardias civiles y ha destacado su "profesionalidad y humanidad". Ha aplaudido la actuación de los agentes, asegurando que "nos sirven para recordar que detrás de cada uniforme hay personas comprometidas, preparadas y dispuestas a actuar en segundos cuando más se necesita". Ha subrayado que "esa rapidez ha marcado la diferencia", asegurando que la ciudad "puede sentirse orgullosa" de la actuación de los agentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, martes 24 de febrero de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista en Melilla

Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista en el paseo marítimo de Melilla

Una ladrona se esconde en el congelador de la pastelería

Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 24 de febrero de 2026

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)
Granada

Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

Los príncipes de Asturias inauguran el Instituto Cervantes en Sao Paulo
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 24 de febrero?

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
León

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

La mujer de 64 años apareció muerta en el cauce del río Luna después de varios días de búsqueda.

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska
Agresión sexual

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Policías nacionales y guardias civiles creen que las explicaciones sobre la gestión del caso de la querella por agresión sexual contra el DAO han sido insuficientes.

Artefacto localizado en un municipio de Toledo

Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Colapso en Chamartin

El 90% de los españoles vive en el 2,6% del territorio: así estallan las costuras del país

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Publicidad