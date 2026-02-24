Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Usa patatas de buena calidad, aptas para cocer. Hiérvelas enteras y con piel para que no absorban agua y mantengan el sabor. Pela y trocéalas cuando aún estén tibias; absorben mejor el aliño.

Ingredientes, para 4 personas

3 patatas

2 lonchas gruesas de jamón cocido (200 g)

8 pepinillos

1 huevo

2-3 cucharadas de salsa inglesa

24 picos de pan

150 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos | antena3.com

Elaboración

Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Agrega el aceite y la salsa inglesa. Pon la batidora en el fondo del vaso y tritura (sin moverla) hasta que ligue. Después, mueve la batidora de arriba abajo para que se mezclen bien todos los ingredientes Reserva.

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una cazuela amplia. Introduce las patatas enteras y cuécelas durante 30-35 minutos. Deja que se atemperen, pélalas, córtalas en dados y ponlos en un bol.

Deja que se atemperen, pélalas, córtalas en dados y ponlos en un bol | antena3.com

Corta los pepinillos en 4 partes a lo largo y pícalos finamente. Añádelos al bol. Corta el jamón en daditos finos e incorpóralos. Espolvorea con perejil picado y agrega la mahonesa. Mezcla bien.

Corta el jamón en daditos finos e incorpóralos | antena3.com

Reparte la ensaladilla en 4 platos con ayuda de un cortapastas redondo. Retira el cortapastas y acompaña con los picos. Decora con una hoja de perejil.