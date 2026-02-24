Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

Una segunda mujer ha acudido al abogado Jorge Piedrafita, que representa a la denunciante por presunta agresión sexual contra el ex-DAO José Ángel González, afirmando que también sería víctima suya. Una segunda mujer, que no es policía, pero que le de acusa de "intimidarla y doblegarla", tal y como lo ha relatado el letrado en Espejo Público.

Abogado de la víctima: "Por mucho que me presionen voy a seguir mi compromiso con ella y que caiga lo que tenga que caer"

Jorge Piedrafita ha revelado que fue precisamente ayer cuando "mantuvimos una breve conversación". En esa conversación la mujer le relata que el "DAO y su corte tenían en la zona norte de España una finca de recreo para su esparcimiento" y que su presencia los molestaba. Entonces ella ya sabía que se trataba de gente poderosa, ha continuado relatando Piedrafita, pero ha sido ahora al saltar la noticia de la denuncia por agresión sexual cuando ha descubierto que eran policías de alto rango. Esta segunda víctima le relató al abogado que como ella no se quería ir le empezaron a hacer "vigilancias, a controlar y alterar su modo de vida". Un presunto acoso que habría ido a más al no doblegarse ante las presiones, ya que perdió su trabajo en una empresa de seguridad. "Me preocupa porque pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO que ya no es solo dentro de la propia policía, también con empresas externas", afirma Jorge Piedrafita que reconoce que "siempre es sabido que las empresas de seguridad privada tienen una estrecha relación con la policía pero esto es preocupante porque demuestra hasta donde llega el poder del DAO".

"A esta señora se le quiere sacar de su casa y que cambie su modo de vida porque no querían miradas indiscretas"

Posible acoso laboral

Este segundo casose trataría para el abogado Jorge Piedafrita de un acoso "porque a esta señora se le quiere sacar de su casa y que cambie su modo de vida porque no querían miradas indiscretas". Además para el letrado también "sufrió acoso laboral porque la empresa instrumentalizada por el DAO la ha presionado, y como no se ha doblegado ha sido despedida".

Jorge Piedrafita ha revelado en Espejo público que, como en el caso de la primera víctima, esta mujer "me ha dicho que tiene pruebas" y se muestra dispuesto a presentar otra querella contra el ex DAO: "Si la victima se muestra preparada y quiere dar ese paso la acompañaré a darlo porque todos estos actos no solo son reprobables sino que tenemos que accionarlos en la justicia para acabar con prácticas de impunidad que no sabemos hasta donde llegan".

"Sufrió acoso porque la empresa instrumentalizada por el DAO la ha presionado, y como no se ha doblegado ha sido despedida"

Presiones al abogado

El abogado Jorge Piedrafita, que representa a la denunciante por presunta agresión sexual contra el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, ha revelado también en Espejo Público que habría recibido presiones: "Esta gente tiene tanto poder y es muy sibilina y hacen un teléfono roto para que el mensaje vaya llegando a gente de mi entorno". Unas advertencias que van desde "que tenga cuidado, que esto me va a perjudicar mucho profesionalmente" hasta sugerirle que "tú no llevas escolta". Pero para Piedrafita "lo importante no soy yo, lo importantes la víctima" y por eso asegura que "por mucho que me presionen voy a seguir mi compromiso con ella y que caiga lo que tenga que caer".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.