Cándido Méndez, tras la desclasificación de documentos del 23F: "Yo no debería estar aquí"

Cada aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 hace revivir aquellos momentos en los que la joven democracia estuvo en serio riesgo de desaparecer detrás de otros tantos largos y oscuros años.

"Yo estaba allí y lo padecí"

El ex secretario general del sindicato UGT y ex diputado del PSOE en el Congreso, Cándido Méndez, estuvo allí y relata lo que sintió nada más ver a la Benemérita entrar en el hemiciclo: "Al principio yo creí que venía la Guardia Civil a protegernos. Hasta que entró un señor con bigote y con tricornio".

Posteriormente fue uno más de los congresistas que se refugiaron bajo los asientos al producirse el famoso tiroteo iniciado por la pistola del Coronel Tejero y seguido por varias ráfagas de los subfusiles de varios guardias: "Naturalmente, como el 99,9 por ciento de los diputados y las escasas diputadas que había entonces".

"Pase de pensar que nos protegían a comprobar que nos secuestraban", expresaba el ex líder sindical.

Contra quienes "están destripando" el golpe

No comparte las lecturas y reinterpretaciones que muchos analistas y políticos hacen hoy, con una perspectiva muy distinta, de lo que ocurrió hace ya 45 años: "Yo estaba allí y lo padecí".

Frente a quienes han llegado a afirmar que "fue un golpe de Estado de opereta", como asegura que le dijo un diputado de UCD, Cándido dice lo siguiente: "Disparaban con balas de verdad. Había gente que creía que eran de fogueo (…) Le tuve que decir: 'Mira sería de opereta, pero las armas no eran de guardarropía'. Las balas que dispararon, por lo menos hacia la izquierda del hemiciclo eran de verdad, eran de plomo duro".

Asegura que se desclasifique la información que se desclasifique, él seguirá teniendo la misma idea que se formó entonces, con lo que se juzgó poco después, y pudo saberse más adelante, de todos los actores implicados, destacando por encima de todos ellos el desempeñado por el entonces Rey de España, Juan Carlos I.

