¡A un segundo de perderlo todo! Laura resuelve un panel exprés in extremis

“¡Te has quedado en la parra!”, le espeta Jorge Fernández a Laura después de resolver a falta de un segundo para perder lo que tenía.

Solo un segundo le quedaba a Laura para terminar de resolver el panel exprés. ¡Vaya forma de apurar!

Letra por letra, Laura ha ido resolviendo este panel. Pero cuando le quedaba una todavía se ha quedado pensando en si resolver ya o no.

Ha sido la insistencia de Jorge Fernández la que le ha dado el empujón que necesitaba para resolver antes e que el contador quedase a 0.

Revilla, sobre el emérito de nuevo

Revilla vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos, ¿le llegará pronto la demanda?: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo"

Julio Benítez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

Mejores momentos | 24 de febrero

Sin techo en el parque del Oeste.
Campamentos ilegales

Carlos, un 'sintecho' en el parque del Oeste: "Pido perdón a los vecinos pero no nos pueden meter a todos en el mismo saco"

Edgar, movilidad reducida
Civismo

Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

Las imágenes de tensión en un ascensor de la estación de tren de Parla están extendiéndose rápidamente a través de las redes sociales. Los conflictos de este tipo afecta a Edgar con mayor frecuencia de la imaginable. El vídeo está despertando muchas reacciones encendidas.

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández
Mejores momentos | 24 de febrero

“Yo esperaba que fuese una canción como las de las fiestas de los pueblos”, la afirmación del presentador ha desencadenado una verdadera verbena en La ruleta.

Carla Barber siembra la polémica con un nuevo vídeo.

Carla Barber compara sus críticas en redes con el rechazo "a los homosexuales y a las personas de color"

Lenguado con espinacas

Lenguado con espinacas: una receta de Arguiñano sencilla, ligera y enriquecida para cuidar tu cuerpo

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

