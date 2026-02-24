De criarse en el monte a sentirse caballos: la historia de Marco y Antonio, dos jóvenes ‘therians’

Marco y Antonio explican en Y ahora Sonsoles que crecieron en el campo y que el contacto constante con caballos influyó en su forma de verse a sí mismos. Con el tiempo, esa conexión se transformó en una identidad que describen como profunda y real.

Ambos relatan que comenzaron a comportarse como equinos y a reconocerse dentro del movimiento therian. Defienden que no se trata de un juego, sino de una manera de entender quiénes son, aunque admiten que adaptan su conducta según el entorno social.