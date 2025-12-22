Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Para 4 personas

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano sorprende con una brocheta de langostinos ideal para cualquier día festivo. La acompaña con una deliciosa salsa de yogur.

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Publicidad

Este plato es ideal como aperitivo para cualquier celebración, y más ahora que estamos casi en Navidad.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 k de langostinos pelados
  • 1 cebolleta
  • 1 diente de ajo pelado
  • 1 cucharadita de comino en polvo
  • 1 pizca de jengibre fresco rallado
  • 150 g de harina de arroz
  • 1 puñado de perejil picado
  • 1 guindilla cayena
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Perejil
Ingredientes Kofta de langostinos
Ingredientes Kofta de langostinos | antena3.com

Para la salsa de yogur griego:

  • 200 g de yogur griego
  • 100 g de mahonesa
  • 1 cucharada y media de tahini
  • 7-8 ramilletes de cilantro
  • 2 cucharaditas de semillas de comino
  • 1 puñado de hojas de menta
  • Sal
  • Zumo de 1 lima
  • 1 cucharadita de salsa picante
Ingredientes para la salsa de yogur
Ingredientes para la salsa de yogur | antena3.com

Elaboración

Para los kofta, introduce la cebolleta y el diente de ajo en una picadora eléctrica y tritúralos bien. Corta los langostinos en trozos, introdúcelos en la picadora, sazona y vuelve a triturar.

Corta los langostinos en trozos, introdúcelos en la picadora
Corta los langostinos en trozos, introdúcelos en la picadora | antena3.com

Saca la masa a un bol, añade el comino, el jengibre, el perejil picado, la cayena, una pizca de sal y otra de pimienta, mezcla todo bien y poco a poco agrega la harina de arroz removiendo hasta que consigas una masa homogénea.

Coge pequeñas porciones de masa, redondéalas, después dales forma ovalada sobre un palo de brocheta.

Coloca las brochetas sobre una fuente previamente untada con aceite.

Calienta una plancha eléctrica con un par de cucharadas de aceite, coloca las brochetas y cocínalas un par de minutos por cada lado.

Para la salsa pon en un bol el yogur, la mahonesa, el tahini, las semillas de comino, la salsa picante y el zumo de lima.

Para la salsa pon en un bol el yogur
Para la salsa pon en un bol el yogur | antena3.com

Pica el cilantro y la menta, y añádelos a la salsa.

Remueve bien.

Sirve los kofta y acompáñalos con la salsa de yogur. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

Paula comete un gran error por las ansias de resolver

Paula comete un gran error por las ansias de resolver

Arruinada.

Tamara, 15 años después de ganar el Gordo: "Gastamos mucho y en un año mi padre tuvo que volver a la obra"

Gema se convierte en la reina de los gajos
MEJORES MOMENTOS | 22 DE DICIEMBRE

Gema se convierte en la reina de los gajos

Pablo Puyol
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Pablo Puyol, un artista 360

Mariló Montero en Espejo Público.
Elecciones en Extremadura

Mariló Montero, sobre las elecciones en Extremadura: "Pedro Sánchez desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones"

La colaboradora de Más Espejo ha afeado la actitud de Pedro Sánchez tras las elecciones de Extremadura. Critica que el presidente del Gobierno no haya hecho ninguna referencias a estos comicios en su primera comparecencia tras la cita con las urnas de los extremeños.

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano sorprende con una brocheta de langostinos ideal para cualquier día festivo. La acompaña con una deliciosa salsa de yogur.

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Laura Pausini

Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz

Nando Escribano en Espejo Público.

La reacción de Nando Escribano al descubrir en Espejo Público que le ha tocado la Lotería de Navidad

Publicidad