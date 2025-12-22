Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Este plato es ideal como aperitivo para cualquier celebración, y más ahora que estamos casi en Navidad.

Ingredientes, para 4 personas

1 k de langostinos pelados

1 cebolleta

1 diente de ajo pelado

1 cucharadita de comino en polvo

1 pizca de jengibre fresco rallado

150 g de harina de arroz

1 puñado de perejil picado

1 guindilla cayena

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Perejil

Ingredientes Kofta de langostinos | antena3.com

Para la salsa de yogur griego:

200 g de yogur griego

100 g de mahonesa

1 cucharada y media de tahini

7-8 ramilletes de cilantro

2 cucharaditas de semillas de comino

1 puñado de hojas de menta

Sal

Zumo de 1 lima

1 cucharadita de salsa picante

Ingredientes para la salsa de yogur | antena3.com

Elaboración

Para los kofta, introduce la cebolleta y el diente de ajo en una picadora eléctrica y tritúralos bien. Corta los langostinos en trozos, introdúcelos en la picadora, sazona y vuelve a triturar.

Corta los langostinos en trozos, introdúcelos en la picadora | antena3.com

Saca la masa a un bol, añade el comino, el jengibre, el perejil picado, la cayena, una pizca de sal y otra de pimienta, mezcla todo bien y poco a poco agrega la harina de arroz removiendo hasta que consigas una masa homogénea.

Coge pequeñas porciones de masa, redondéalas, después dales forma ovalada sobre un palo de brocheta.

Coloca las brochetas sobre una fuente previamente untada con aceite.

Calienta una plancha eléctrica con un par de cucharadas de aceite, coloca las brochetas y cocínalas un par de minutos por cada lado.

Para la salsa pon en un bol el yogur, la mahonesa, el tahini, las semillas de comino, la salsa picante y el zumo de lima.

Para la salsa pon en un bol el yogur | antena3.com

Pica el cilantro y la menta, y añádelos a la salsa.

Remueve bien.

Sirve los kofta y acompáñalos con la salsa de yogur. Decora los platos con unas hojas de perejil.