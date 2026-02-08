Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Más detalles del bote

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

La figura de Rosa va a ser difícil de superar por todos los hitos que ha logrado con su bote de Pasapalabra.

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Publicidad

Julián López
Publicado:

El bote que ha conseguido Rosa está lleno de detalles que lo hace aún más histórico de lo que ya es. La coruñesa ha ganado el bote más alto en la historia de Pasapalabra, un total de 2.716.000 euros que ha superado con creces el que logró Rafa Castaño en 2023.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Con sus 307 programas, Rosa se ha establecido también como la concursante más longeva en la historia de Pasapalabra, un hito que ha demostrado que las mujeres también tienen cabida en este programa, y consagrándose como una referente para todas aquellas que quieran participar en Pasapalabra.

Pero su Rosco ganador esconde un detalle que puede haber pasado a simple vista, pero que refuerza aún más la gesta histórica que ha conseguido Rosa. La coruñesa afrontó este Rosco con 134 segundos acumulados, la cifra más baja que ha necesitado un campeón de Pasapalabra para ganar el bote.

Sofía y Óscar, justos con 140 segundos

La siguiente marca de segundos acumulados la comparten Sofía y Óscar. Ambos campeones tuvieron solo 140 segundos para ganar sus respectivos Roscos: Sofía se embolsó 466.000 euros mientras que Óscar se llevó 1.816.000 euros.

Sofía Álvarez gana 466.000 euros en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Rafa y Pablo, arrolladores con 179 y 176 segundos

En el otro lado de la balanza, y bastante alejados respecto al resto de campeones, encontramos a Rafa y Pablo, dos auténticos extraterrestres en el Rosco. El tinerfeño ganó el primer bote en la nueva etapa de Pasapalabra, 1.828.000 euros que se embolsó tras acumular 176 segundos.

Mientras tanto, Rafa superó por poco la marca del tinerfeño: 179 segundos que fueron suficientes para ganar un bote valorado en 2.272.000 euros. ¡y resolviendo el Rosco de un tirón!

Rafa Castaño gana 2.272.000 euros en ‘El Rosco’, el mayor bote en la historia de ‘Pasapalabra’
El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

Trucos Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

Roberto Leal sorprende hablando italiano

Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de Pasapalabra
Rachas teñidas de verde

El número de programas que necesitaron los campeones de Pasapalabra para ganar el bote

Salma se sincera con Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”
Diario de viaje

La acusación de Salma a Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La madre de Eduardo Navarrete
Mejores momentos | Programa 5

La madre de Eduardo Navarrete, su mejor apoyo en El Desafío: “Es un torbellino”

El modista ha presentado a su madre antes de la prueba y ha dejado un momento muy divertido y cariñoso.

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable
Contenido extra

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

Los concursantes comparten sus impresiones tras una gala inolvidable donde el nivel de los retos ha sido superado con creces.

Tamara Falcó

Tamara Falcó confiesa en la tertulia de El Hormiguero de dónde sale el 90% de sus ingresos

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

Publicidad