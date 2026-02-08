Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

El bote que ha conseguido Rosa está lleno de detalles que lo hace aún más histórico de lo que ya es. La coruñesa ha ganado el bote más alto en la historia de Pasapalabra, un total de 2.716.000 euros que ha superado con creces el que logró Rafa Castaño en 2023.

Con sus 307 programas, Rosa se ha establecido también como la concursante más longeva en la historia de Pasapalabra, un hito que ha demostrado que las mujeres también tienen cabida en este programa, y consagrándose como una referente para todas aquellas que quieran participar en Pasapalabra.

Pero su Rosco ganador esconde un detalle que puede haber pasado a simple vista, pero que refuerza aún más la gesta histórica que ha conseguido Rosa. La coruñesa afrontó este Rosco con 134 segundos acumulados, la cifra más baja que ha necesitado un campeón de Pasapalabra para ganar el bote.

Sofía y Óscar, justos con 140 segundos

La siguiente marca de segundos acumulados la comparten Sofía y Óscar. Ambos campeones tuvieron solo 140 segundos para ganar sus respectivos Roscos: Sofía se embolsó 466.000 euros mientras que Óscar se llevó 1.816.000 euros.

Rafa y Pablo, arrolladores con 179 y 176 segundos

En el otro lado de la balanza, y bastante alejados respecto al resto de campeones, encontramos a Rafa y Pablo, dos auténticos extraterrestres en el Rosco. El tinerfeño ganó el primer bote en la nueva etapa de Pasapalabra, 1.828.000 euros que se embolsó tras acumular 176 segundos.

Mientras tanto, Rafa superó por poco la marca del tinerfeño: 179 segundos que fueron suficientes para ganar un bote valorado en 2.272.000 euros. ¡y resolviendo el Rosco de un tirón!