Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Repasamos

La otra cara de la muerte de Fernando Esteso: una ruina desconocida, olvido e indignación en su entorno

La muerte del actor y humorista Fernando Esteso, a los 80 años, no solo ha provocado dolor entre familiares y fans, sino también controversia por las circunstancias que rodean su legado económico y el descontento social por la ausencia de reconocimiento institucional en su funeral.

Fernando Esteso

Publicidad

Fernando Esteso murió el 1 de febrero en Valencia tras una insuficiencia respiratoria y fue despedido en Zaragoza sin la presencia de autoridades, lo que ha desatado protestas entre asistentes y su familia. Además, su muerte ha destapado la realidad tras su situación económica, algo que pocos conocían.

Indignación en el entierro de Esteso

En el entierro en Zaragoza, varios asistentes expresaron su frustración por la falta de representación política, gritando que era "una vergüenza" que ninguna autoridad acudiera a despedir a un artista tan significativo. Algo que no solo reclaman sus amigos y familiares, sino también los fans del cómico.

Su hijo también lamentó que el reconocimiento no llegara en vida y que premios no se otorgaran mientras Esteso aún podía disfrutarlos. "No quería nada póstumo", nos contaba.

Gritos Esteso

El origen de la ruina de Esteso

Antes de fallecer, Esteso admitió que su situación económica había sido complicada y que había llegado a arruinarse. Una ruina cuyo origen conocimos en Y ahora Sonsoles.

Todo comenzó tras cerrar un restaurante en Mazarrón en 2007 debido a deudas. Un testigo aseguró que, pese al éxito cinematográfico de Esteso, no supo manejar el dinero y fue engañado por socios, lo que contribuyó a empeorar su situación económica.

Esteso

La muerte de Esteso abre la puerta a lo que había detrás de la figura del cómico: una falta de reconocimiento que su entorno reivindica y una situación económica desconocida. ¡Te lo contamos todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

Los retos a los que se enfrentará en el sexto programa de El Desafío

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el sexto programa de El Desafío

Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano propone incluir la cocina y el reciclaje como nuevas asignaturas escolares: “Es fundamental”

Fernando Esteso
Repasamos

La otra cara de la muerte de Fernando Esteso: una ruina desconocida, olvido e indignación en su entorno

Mariaje y Gaizka, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de febrero

Mariaje y Gaizka, sin final feliz: madre e hijo se van de vacío por un matiz en la última pregunta

Mariaje y Gaizka, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de febrero

Mariaje pone a su hijo Gaizka en una difícil tesitura: “No nos podemos arriesgar”

El concursante quería hacer una única apuesta pero su madre le ha terminado convenciendo para repartir los 75.000 euros que aún tenían.

Mariaje y Gaizka, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de febrero

La increíble pregunta de Mariaje a su hijo Gaizka en Atrapa un millón: “¿Cuántos años tienes?”

Los nervios del concurso han propiciado este divertido momento, agravado porque Gaizka... ¡se ha confundido con su propia edad!

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

Agustín, concursante de Atrapa un millón

Manel Fuentes flipa con el sorprendente motivo por el que Agustín llama a su gata La Calva

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

El aplaudido objetivo de Agustín y Emilio en Atrapa un millón: “La salud mental está en el centro del debate”

Publicidad