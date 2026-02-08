La otra cara de la muerte de Fernando Esteso: una ruina desconocida, olvido e indignación en su entorno

Fernando Esteso murió el 1 de febrero en Valencia tras una insuficiencia respiratoria y fue despedido en Zaragoza sin la presencia de autoridades, lo que ha desatado protestas entre asistentes y su familia. Además, su muerte ha destapado la realidad tras su situación económica, algo que pocos conocían.

Indignación en el entierro de Esteso

En el entierro en Zaragoza, varios asistentes expresaron su frustración por la falta de representación política, gritando que era "una vergüenza" que ninguna autoridad acudiera a despedir a un artista tan significativo. Algo que no solo reclaman sus amigos y familiares, sino también los fans del cómico.

Su hijo también lamentó que el reconocimiento no llegara en vida y que premios no se otorgaran mientras Esteso aún podía disfrutarlos. "No quería nada póstumo", nos contaba.

El origen de la ruina de Esteso

Antes de fallecer, Esteso admitió que su situación económica había sido complicada y que había llegado a arruinarse. Una ruina cuyo origen conocimos en Y ahora Sonsoles.

Todo comenzó tras cerrar un restaurante en Mazarrón en 2007 debido a deudas. Un testigo aseguró que, pese al éxito cinematográfico de Esteso, no supo manejar el dinero y fue engañado por socios, lo que contribuyó a empeorar su situación económica.

La muerte de Esteso abre la puerta a lo que había detrás de la figura del cómico: una falta de reconocimiento que su entorno reivindica y una situación económica desconocida. ¡Te lo contamos todo!